I portieri più preziosi al mondo: Donnarumma sul podio, Maignan è… 19esimo
La classifica del Cies fa molto discutere e sui social i tifosi milanisti insorgono: intanto il francese punta il Frosinonedi Redazione Sportmediaset
Il CIES Football Observatory ha pubblicato la sua consueta e attesa ricerca globale sul valore di mercato stimato dei portieri, scatenando dibattiti e perplessità, in particolare in casa Milan. A guidare la graduatoria mondiale c'è Joan Garcia del Barcellona, tallonato da Gigio Donnarumma (secondo e unico italiano in top 20, con una differenza minima di appena 700 mila euro). Ma a far discutere i tifosi rossoneri è la posizione di Mike Maignan, collocato addirittura al 19° posto con una valutazione di 43,8 milioni di euro.
Una classifica economica, non tecnica
Il piazzamento del portiere della nazionale francese ha sorpreso non poco, soprattutto considerando i nomi che lo precedono in questa speciale graduatoria. Davanti a Maignan compaiono infatti profili come Zion Suzuki (Aston Villa), Mike Penders (Chelsea), Konstantinos Tzolakis (Hull City) e altri giovani talenti o numeri uno meno conosciuti del panorama europeo, oltre a big consolidati come David Raya e Diogo Costa.
Il motivo di questa disparità va ricercato nella natura stessa dello studio: il CIES non misura la qualità tecnica assoluta o il rendimento in campo, bensì il valore di mercato stimato. Modelli statistici complessi che tengono conto di fattori economici, della durata dei contratti e soprattutto dell'età. A 35 anni, il valore residuo di mercato di un giocatore tende fisiologicamente a ridursi, penalizzando economicamente atleti di altissimo livello rispetto a profili più giovani che offrono ampi margini di futura plusvalenza. In questa stessa top 20 figurano anche altri volti della Serie A come Mile Svilar della Roma.
La risposta del campo
Se i parametri di bilancio riducono il peso commerciale del portiere francese, le risposte che arrivano dal rettangolo verde raccontano una storia ben diversa. Maignan si sta confermando un pilastro imprescindibile per il Milan di Ruben Amorim.
Le sue prestazioni in questa stagione sono state determinanti in più di un'occasione: dalla straordinaria deviazione a braccio largo su Spence che ha indirizzato l'andamento del derby, fino agli interventi decisivi sulle conclusioni di Vitinha e Zappacosta nelle sfide sofferte contro Genoa e Atalanta. A confermare il suo impatto eccezionale ci sono anche i dati sugli expected goals: le statistiche indicano che l'estremo difensore transalpino ha evitato al Milan circa 2,1 gol dall'inizio del campionato.
Verso il rientro
Il club rossonero, intanto, si gode le sue prestazioni e guarda all'attualità con ottimismo. Dopo essere uscito anzitempo dalla sfida tra Francia e Turchia per un fastidio agli adduttori, Maignan ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad Amorim e tutto l'ambiente: gli esami hanno escluso lesioni e il portiere ha già ripreso a lavorare parzialmente in campo, candidandosi fortemente per una maglia da titolare in vista della prossima sfida di campionato contro il Frosinone a San Siro.