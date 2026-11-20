Il club rossonero, intanto, si gode le sue prestazioni e guarda all'attualità con ottimismo. Dopo essere uscito anzitempo dalla sfida tra Francia e Turchia per un fastidio agli adduttori, Maignan ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad Amorim e tutto l'ambiente: gli esami hanno escluso lesioni e il portiere ha già ripreso a lavorare parzialmente in campo, candidandosi fortemente per una maglia da titolare in vista della prossima sfida di campionato contro il Frosinone a San Siro.