Smaltita la sosta forzata del campionato, con l'infermeria che ha cominciato a svuotarsi (i soli Ilic e Pierotti ancora ai box), il Lecce prova a riprendere la corsa dopo il pari ottenuto sul campo del Torino. Ma l'avversario è uno di quelli che al momento non fa dormire sonni tranquilli. La sfida sul terreno della Lazio, attuale capolista del torneo, è una sorta di prova del nove per gli uomini del tecnico Di Francesco. "Ho sempre parlato di coraggio, e domani mi attendo un atteggiamento propositivo, anche perché ho visto una squadra allenarsi davvero bene in queste due settimane - commenta il tecnico nella consueta conferenza della vigilia -. E sono fiducioso di quello che la squadra può darmi". La Lazio è partita bene: "Hanno grande entusiasmo - prosegue -. Sta facendo molto bene, ha mantenuto calciatori di qualità, acquisendo ancora maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Inoltre Gattuso sta facendo veramente bene. Dal canto nostro dobbiamo giocarcela, scendendo in campo senza alcun timore reverenziale". Una gara da affrontare con qualche pensiero in meno, per via del recupero di qualche infortunato, e anche con calciatori ancora fermi: "Pierotti è un'assenza importante per le sue caratteristiche - dichiara Di Francesco -. Berisha sta sicuramente meglio, ha alternato allenamenti con la squadra a giorni di recupero per evitare ricadute, deve acquisire la forma migliore: per questo è necessario avere la giusta cautela. Monteiro si è allenato con la squadra, è recuperato e potrebbe partire anche dall'inizio". Il tecnico ha ritrovato anche i nazionali: "L'ultimo a rientrare è stato Gaspar ieri sera. Qualcuno doveva recuperare, c'è chi come Ngom o Gaspar ha giocato 90 minuti, ma nessuno ha accusato problemi fisici né altro. Ho ancora dei dubbi sul reparto arretrato e a centrocampo, davanti ho le idee chiare". Per uscire indenni dall'Olimpico, Di Francesco ha chiesto: "Bisogna attaccare e difendere tutti insieme, questa è la richiesta che ho fatto alla squadra. Siamo bravi a recuperare palla e meno a concretizzarla, quindi abbiamo lavorato in questa direzione".