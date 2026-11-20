"Frattesi ha fatto tutta la settimana con il gruppo, sta bene e a livello strumentale non ha nulla". Così l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il Lecce. "Cataldi ieri non si è allenato per un problema all'adduttore, ma nulla di grave. Zaccagnni sta lavorando sul campo da 5-6 giorni, vediamo la settimana prossima. Nuno Tavares e Sutalo stanno lavorando in piscina. La settimana prossima valutiamo le condizioni degli infortunati, gli altri sono tutti a disposizione", ha aggiunto.