"Il Catanzaro merita grande rispetto e l'ultimo posto in classifica non è veritiero. Ha mantenuto capisaldi di valore come Pigliacelli, Antonini, Petriccione e Iemmello ed è una squadra capace di battere chiunque. I confronti della scorsa stagione appartengono al passato e non influenzano la sfida attuale, che presenterà insidie completamente diverse". Lo ha detto l'allenatore del Palermo calcio, Filippo Inzaghi, in vista della partita in programma domani alle 17.15 a Catanzaro, valida per la dodicesima del campionato di serie B. "Lo stadio Ceravolo è un campo particolarmente caldo e complesso per qualsiasi squadra di serie B - ha aggiunto - Per fare risultato è indispensabile un approccio mentale corretto fin dal primo minuto, scendendo in campo con il coltello tra i denti". L'allenatore rosanero ha anche fatto il punto sugli indisponibili per la trasferta di domani: "Strefezza è recuperato, si allena in gruppo da una settimana, ma è stato fermo due mesi e mezzo e non voglio rischiarlo. Mancheranno per infortunio anche Palumbo, Mazzitelli e Barba, ma siamo forti e in campo vanno sempre quelli che stanno meglio".