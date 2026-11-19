Diverso, invece il rapporto con Conceiçao: “Quando è arrivato ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa. È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi “alla Hitler".Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati a un concerto fino alle 23. Aveva degli assistenti, o delle spie se volete, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo". E ancora: "Era in ritardo di 40 minuti alla prima riunione, tutti i giocatori e la dirigenza lo stavano aspettando, e lui era nel suo ufficio. Voleva solo far capire chi comandava. L’ha fatto apposta".