Strahinja Pavlovic è pronto per rientrare e prendersi nuovamente il suo posto: il difensore del Milan punta a una maglia da titolare alla ripresa del campionato contro il Frosinone. Intanto, però, è stato ospite del podcast serbo SS Calcio, parlando della sua ormai lunga esperienza italiana e rivelando aneddoti 'particolari" delle sue stagioni in rossonero. Soprattutto per quanto riguarda gli allenatori con cui ha lavorato: "Allegri è stato molto utile per me. È sotto la sua guida che ho fatto i maggiori progressi da quando sono arrivato in Italia".
Diverso, invece il rapporto con Conceiçao: “Quando è arrivato ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa. È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi “alla Hitler".Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati a un concerto fino alle 23. Aveva degli assistenti, o delle spie se volete, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo". E ancora: "Era in ritardo di 40 minuti alla prima riunione, tutti i giocatori e la dirigenza lo stavano aspettando, e lui era nel suo ufficio. Voleva solo far capire chi comandava. L’ha fatto apposta".