Il Cagliari a Como contro una squadra che sta facendo tremare l'Europa e contro tutti i pronostici, ma l'allenatore del Fabio Pisacane, alla vigilia, non firmerebbe per il pareggio: "Non per presunzione - ha spiegato in conferenza stampa - ma perché penso che si debba sempre sognare e pensare positivo al massimo. Perché a volte ciò che si immagina e si vuole ottenere con il lavoro in settimana, si realizza". Per il mister vale sempre lo stesso principio: vietato partire battuti. Sa bene quali sono le difficoltà che dovrà affrontare contro una squadra che abbina - ha ricordato - mobilità e qualità giocando spesso con due play e due trequartisti. "Non dobbiamo rincorrere il loro possesso - ha detto - la nostra pressione deve essere orientata in modo da tale da decidere noi come il Como deve giocare". Tanti complimenti al tecnico lariano Cesc Fabregas anche se l'allenatore rossoblù pensa soprattutto a quello che dovrà fare domani anche senza gli esperti Mina e Winks e senza Liteta. Tra i convocati c'è anche Idrissi che, reduce da un lungo infortunio (crociato), potrebbe addirittura partire titolare chiudendo un cerchio (si era fatto male proprio nel finale della gara con il Como della scorsa stagione). Sulla sinistra, però, c'è abbondanza di soluzioni, da Obert a Grandu passando per Aurelio. Rodriguez è ancora da valutare perché appena tornato dagli impegni con l'Uruguay: l'assetto dietro dipenderà proprio dall'utilizzo del 2025 corteggiato dal Barcellona. L'unica anticipazione concessa da Pisacane riguarda la mediana. Si giocherà a tre, con Romano e Adopo sicuri. E forse con Fazzini. Davanti reparto al completo con i ritorni di Fadera e Nzola. Ma forse Pisacane sta pensando solo alla doppia M, Mendy-Maldini. "Mendy sta bruciando le tappe - ha commentato il tecnico - e deve continuare a lavorare come sta facendo. Maldini ha tanta qualità, mi dà fiducia per il futuro".