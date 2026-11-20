"Mancini, Svilar e Dybala sono recuperati, tutti e tre si sono allenati bene e sono rimasti qui. Rimangono indisponibili solo Pellegrini, il rientro è più lungo, e Rensch che potrebbe recuperare presto". Così l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Parma in campionato. Guardando all'avversario, Gasperini ha ricordato che lo scorso anno "a Parma è stata una tappa fondamentale. Passare dalla sconfitta alla vittoria nel finale ci ha spalancato la possibilità di arrivare in Champions che fino a quel momento stavamo inseguendo. Un momento fondamentale, ribaltarla così nel finale ci ha permesso di raggiungere la Champions. Questa stagione è diversa, siamo partiti sulla falsa riga dell'anno scorso e gli obiettivi si stanno delineando strada facendo. Ma lì eravamo alla fine qui siamo all'inizio".
"Credo che la stagione sia molto più lunga di questo periodo, non può mai essere decisivo" ha proseguito Gasperini. "L'importante per noi è restare dove siamo e continuare su questo passo. Ricominciare dopo la sosta ti lascia qualche dubbio, dobbiamo cercare di spazzarlo subito. Dobbiamo riattaccare la spina subito. Anche domani che non è una partita semplice perché la classifica comincia a determinarsi in alto ma anche in coda e trovi squadre più determinate a giocarsi punti che pesano di più". E a proposito del Parma e di Alberto Gilardino: "Magari ha avuto difficoltà in termini di risultato con alcune avversarie ma le sue squadre sono sempre state difficili da affrontare, molto organizzate e sarà così anche domani. Due partite fa ha vinto 0-3 a Bergamo, l'ultima ha perso con il Bologna giocando in 10 dopo pochissimi minuti. Non mi fido di lui e nemmeno del Parma".