"Mancini, Svilar e Dybala sono recuperati, tutti e tre si sono allenati bene e sono rimasti qui. Rimangono indisponibili solo Pellegrini, il rientro è più lungo, e Rensch che potrebbe recuperare presto". Così l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Parma in campionato. Guardando all'avversario, Gasperini ha ricordato che lo scorso anno "a Parma è stata una tappa fondamentale. Passare dalla sconfitta alla vittoria nel finale ci ha spalancato la possibilità di arrivare in Champions che fino a quel momento stavamo inseguendo. Un momento fondamentale, ribaltarla così nel finale ci ha permesso di raggiungere la Champions. Questa stagione è diversa, siamo partiti sulla falsa riga dell'anno scorso e gli obiettivi si stanno delineando strada facendo. Ma lì eravamo alla fine qui siamo all'inizio".