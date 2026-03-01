Milan, Allegri: "Vittoria importante per lasciarci alle spalle Parma e preparare il derby"

Sembrava la solita maledizione del Milan con le neopromosse, poi i gol di Pavlovic e Leao quasi allo scadere spezzano il tabu e regalano 3 punti fondamentali ai rossoneri. Allegri si presenta ai microfoni abbastanza soddisfatto: "La Cremonese è squadra complicata contro cui giocare. Nel primo abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla ma abbiamo avuto grandi occasioni". Poi Max elogia i subentrati "Quelli che sono entrati hanno fatto molto bene: sono contento per Estupinan che è entrato nell'azione dell'1-0. Vincere oggi era importante per cancellare sconfitta con Parma e per avvicinarsi ancora di più al nostro obiettivo e prepararci per bene al derby".