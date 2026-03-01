CREMONESE-MILAN 0-2

Milan, Allegri: "Vittoria importante per lasciarci alle spalle Parma e preparare il derby"

Il tecnico livornese ha commentato così la vittoria maturata nel finale contro la Cremonese: "Giocare contro di loro è difficile, ma abbiamo avuto occasioni anche nel primo tempo"

01 Mar 2026 - 15:48
Sembrava la solita maledizione del Milan con le neopromosse, poi i gol di Pavlovic e Leao quasi allo scadere spezzano il tabu e regalano 3 punti fondamentali ai rossoneri. Allegri si presenta ai microfoni abbastanza soddisfatto: "La Cremonese è squadra complicata contro cui giocare. Nel primo abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla ma abbiamo avuto grandi occasioni". Poi Max elogia i subentrati "Quelli che sono entrati hanno fatto molto bene: sono contento per Estupinan che è entrato nell'azione dell'1-0. Vincere oggi era importante per cancellare sconfitta con Parma e per avvicinarsi ancora di più al nostro obiettivo e prepararci per bene al derby".

Il gol di Pavlovic è arrivato quasi allo scadere, quando i rossoneri sembravano destinati a un altro passo falso con una piccola: "La partita sembra corta quando arrivi lì, ti viene affanno, ma la realtà è che è lunga e c'era tutto il tempo per costruire palle gol. Sul primo bravo Estupinan a metterla lì per Modric, poi bravi nel contropiede. Come sta Bartesaghi? È stato straordinario perché è uscito nel momento giusto: Estupinan è entrato e ha dato la palla gol. Quindi merito è suo. Derby partita meravigliosa, può succedere di tutto. L'Inter ha vinto 22 partite 4 perse e 1 pareggiata. Speriamo che domenica i numeri gli remino contro". 

Le pagelle: Pavlovic spalla divina, Leao sbaglia ma si riscatta, Pulisic appannato

Il Milan ha chiuso a trazione offensiva con Leao, Pulisic e Fullkrug contemporaneamente in campo. Una soluzione che per il momento il tecnico livornese vede solo a partita in corso: "Tre punte? Soluzione a gare in corso perché quando ci sono gare intense gli esterni devono lavorare molto e perdiamo lucidità. In quel momento della partita c'era bisogno di giocatori offensivi. Poi vedremo strada facendo: in questo momento non mi interessano molto sistemi di gioco e moduli, abbiamo un obiettivo importante da centrare. Con le squadre dietro come Como, Atalanta, Napoli, Roma e Juventus che continuano a fare punti bisogna fare un passettino alla volta perché la strada sarà molto lunga". 

