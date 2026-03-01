Cremonese-Milan, le pagelle: Pavlovic spalla divina, Leao sbaglia ma si riscatta, Pulisic appannato

© Getty Images
Promossi e bocciati del match vinto dai rossoneri a Cremona
LE PAGELLE DEL MILAN
Maignan 6 - Deve compiere poche parate, di cui una nel finale.
Tomori 6 - Gestisce senza particolari problemi la coppia d'attacco grigiorossa.
De Winter 6,5 - Difende bene e ci mette pure lo zampino sull'1-0 con la sua spizzata.
Pavlovic 7 - Gol pesante come un macigno: può valere la Champions. E un campionato ancora aperto.
Saelemaekers 5,5 - Parte ispirato, poi si spegne alla distanza.
Fofana 6,5 - Il migliore a centrocampo: ispira i compagni che però non capitalizzano.
Modric 6,5 - Dal suo cross parte il gol che sblocca la gara
Rabiot 6 - Ha di testa nel finale di primo tempo l'occasione per l'1-0, poi duella per tutta la gara.
Bartesaghi 5,5 - Non la sua miglior partita, anche davanti si vede poco.
Pulisic 5,5 - Continua il digiuno da gol: errore piuttosto grave davanti ad Audero.
Leao 6,5 - Sbaglia due occasioni clamorose, rimedia con il gol che chiude la partita.
Ricci 6 - Entra al posto di Fofana per dare più palleggio.
Füllkrug 6 - Ha solo un'occasione di testa ed è impreciso, ma il suo ingresso sbilancia ulteriormente il Milan.
Nkunku 6,5 - In 15 minuti serve l'assist a Leao per il 2-0.
Athekame 6 - In campo quando c'è poco da difendere e tanto da attaccare.
Estupinan sv - Ha a disposizione il recupero e poco più per provare a entrare in partita.
LE PAGELLE DELLA CREMONESE
Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Bianchetti 5,5, Folino 6,5, Luperto 6; Zerbin 5,5, Thorsby 6, Vandeputte 6, Maleh 5,5, Pezzella 6; Bonazzoli 6, Vardy 6, Terracciano 5,5, Djuric 5,5, Barbieri 6, Grassi 6.