Cremonese-Milan, le pagelle: Pavlovic spalla divina, Leao sbaglia ma si riscatta, Pulisic appannato

LE PAGELLE DEL MILAN



Maignan 6 - Deve compiere poche parate, di cui una nel finale.



Tomori 6 - Gestisce senza particolari problemi la coppia d'attacco grigiorossa.



De Winter 6,5 - Difende bene e ci mette pure lo zampino sull'1-0 con la sua spizzata.



Pavlovic 7 - Gol pesante come un macigno: può valere la Champions. E un campionato ancora aperto.



Saelemaekers 5,5 - Parte ispirato, poi si spegne alla distanza.



Fofana 6,5 - Il migliore a centrocampo: ispira i compagni che però non capitalizzano.



Modric 6,5 - Dal suo cross parte il gol che sblocca la gara



Rabiot 6 - Ha di testa nel finale di primo tempo l'occasione per l'1-0, poi duella per tutta la gara.



Bartesaghi 5,5 - Non la sua miglior partita, anche davanti si vede poco.



Pulisic 5,5 - Continua il digiuno da gol: errore piuttosto grave davanti ad Audero.



Leao 6,5 - Sbaglia due occasioni clamorose, rimedia con il gol che chiude la partita.



Ricci 6 - Entra al posto di Fofana per dare più palleggio.



Füllkrug 6 - Ha solo un'occasione di testa ed è impreciso, ma il suo ingresso sbilancia ulteriormente il Milan.



Nkunku 6,5 - In 15 minuti serve l'assist a Leao per il 2-0.



Athekame 6 - In campo quando c'è poco da difendere e tanto da attaccare.



Estupinan sv - Ha a disposizione il recupero e poco più per provare a entrare in partita.



LE PAGELLE DELLA CREMONESE



Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Bianchetti 5,5, Folino 6,5, Luperto 6; Zerbin 5,5, Thorsby 6, Vandeputte 6, Maleh 5,5, Pezzella 6; Bonazzoli 6, Vardy 6, Terracciano 5,5, Djuric 5,5, Barbieri 6, Grassi 6.