Cremonese, Nicola: "Siamo sulla strada giusta, questa è la nostra identità"

"Il senso di frustrazione viene quando non riesci a fare la partita con personalità come oggi. Ecco perchè oggi i ragazzi hanno dato una grandissima risposta oggi, c'è da curare di più i dettagli e giocare con questa filosofia. Bravi i ragazzi oggi, continuiamo su questa strada perchè questa è la nostra identità". Così l'allenatore della Cremonese Davide Nicola commenta a Dazn la sconfitta contro il Milan in campionato. "Noi siamo stati costruiti per giocare così, ma con questo modo di interpretare la partita abbiamo delle linee di gioco per impensierire di più l'avversario", ha aggiunto.