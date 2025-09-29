Milan, Allegri: "Test importante contro una grande squadra. Ci siamo allenati bene alla fase difensiva..."

In fondo a una notte che si è complicata fin troppo con l'espulsione di Estupinan, ma con il primo posto in tasca, Max Allegri si gode il quarto successo consecutivo in campionato (il quinto, contando anche la Coppa Italia) e aggancia Napoli e Roma in testa alla classifica. "Sono contento perché era un test importante per noi, era molto difficile contro un Napoli che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo con espulsione e rigore diciamo che ci ha fatto allenare bene alla fase difensiva. I ragazzi sono stati molto bravi ma è solo l'inizio: ora godiamoci questa vittoria, ma da domani bisogna pensare all'ultima partita prima della sosta".



E ancora: "Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto un passettino avanti. Partite come questa di sofferenza ce ne saranno altre, ma giocandole con questo spirito sarà più facile portarle a casa. Leao è ancora in ritardo di condizione, Nkunku sta crescendo, dispiace di non averlo potuto mettere in campo. Ci sono i presupposti per fare bene".