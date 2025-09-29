Milan, Allegri: "Test importante contro una grande squadra. Ci siamo allenati bene alla fase difensiva..."

Il tecnico rossonero dopo il successo sul Napoli: "I ragazzi hanno meritato e sono stati bravi, ma questo è solo l'inizio..."
In fondo a una notte che si è complicata fin troppo con l'espulsione di Estupinan, ma con il primo posto in tasca, Max Allegri si gode il quarto successo consecutivo in campionato (il quinto, contando anche la Coppa Italia) e aggancia Napoli e Roma in testa alla classifica. "Sono contento perché era un test importante per noi, era molto difficile contro un Napoli che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo con espulsione e rigore diciamo che ci ha fatto allenare bene alla fase difensiva. I ragazzi sono stati molto bravi ma è solo l'inizio: ora godiamoci questa vittoria, ma da domani bisogna pensare all'ultima partita prima della sosta".
E ancora: "Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto un passettino avanti. Partite come questa di sofferenza ce ne saranno altre, ma giocandole con questo spirito sarà più facile portarle a casa. Leao è ancora in ritardo di condizione, Nkunku sta crescendo, dispiace di non averlo potuto mettere in campo. Ci sono i presupposti per fare bene".
Quando ha deciso il modo di giocare?
"Dalla prima partita col Liverpool, giocavamo con due trequarti e il doppio mediano. Poi dipende dalle caratteristiche dei trequartisti, ogni tanto cambiamo durante l'allenamento per vedere se ci sono soluzioni diverse che potrebbero servire durante l'anno".
Quale sarà il ruolo di Leao?
"Davanti abbiamo Leao, Pulisic, Gimenez, Nkunku più Loftus-Cheek che balla tra centrocampo e attacco. Ne abbiamo cinque per due o tre posti ed è importante che tutti migliorino la condizione, soprattutto Leao che è stato 45 giorni fermo e non aveva tanto minutaggio. Mi dispiace per Nkunku che non è entrato perché è un giocatore di grande qualità e nei momenti di gestione è molto bravo. Gimenez ha lavorato molto bene. Ma l’importante è che chi va in campo corra tanto perché poi al 60esimo subentra una nuova partita, oggi è stato differente perché siamo rimasti in dieci".
Come ha fatto a rendere così allegriano Modric: dicevano tutti che non avrebbe potuto giocare sempre...
"Luka è un giocatore talmente intelligente… Nel campionato italiano è un giocatore che davanti alla difesa ti dà più qualità e si gestisce meglio. È troppo intelligente anche nelle chiusure. Chi gioca davanti alla difesa di solito dovrebbe rubare più palle d’intercetto, e le palle d’intercetto rispetto alle palle di contrasto ti aprono il contropiede. Lui è molto bravo su questo. Anche Ambrosini era bravo quando lo mettevo davanti la difesa. Un po’ meno qualità ma era bravo".
Dopo la Cremonese sembrava tutto nero...
"Il calcio è strano, lì abbiamo subito due tiri negli unici cross. Paradossalmente abbiamo subito di più con il Bari, eravamo all'inizio e poi più si allenano insieme e più migliorano".
Sta già pensando alla Juve?
"No, ma sarà una bella partita, meravigliosa. Ne ho fatte un po' qui e un po' là, è anche divertente".
