Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI MILAN

Milan, Allegri: "Test importante contro una grande squadra. Ci siamo allenati bene alla fase difensiva..."

Il tecnico rossonero dopo il successo sul Napoli: "I ragazzi hanno meritato e sono stati bravi, ma questo è solo l'inizio..."

29 Set 2025 - 00:12

In fondo a una notte che si è complicata fin troppo con l'espulsione di Estupinan, ma con il primo posto in tasca, Max Allegri si gode il quarto successo consecutivo in campionato (il quinto, contando anche la Coppa Italia) e aggancia Napoli e Roma in testa alla classifica. "Sono contento perché era un test importante per noi, era molto difficile contro un Napoli che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo con espulsione e rigore diciamo che ci ha fatto allenare bene alla fase difensiva. I ragazzi sono stati molto bravi ma è solo l'inizio: ora godiamoci questa vittoria, ma da domani bisogna pensare all'ultima partita prima della sosta".

E ancora: "Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto un passettino avanti. Partite come questa di sofferenza ce ne saranno altre, ma giocandole con questo spirito sarà più facile portarle a casa. Leao è ancora in ritardo di condizione, Nkunku sta crescendo, dispiace di non averlo potuto mettere in campo. Ci sono i presupposti per fare bene".

Quando ha deciso il modo di giocare?
"Dalla prima partita col Liverpool, giocavamo con due trequarti e il doppio mediano. Poi dipende dalle caratteristiche dei trequartisti, ogni tanto cambiamo durante l'allenamento per vedere se ci sono soluzioni diverse che potrebbero servire durante l'anno".

Quale sarà il ruolo di Leao?
"Davanti abbiamo Leao, Pulisic, Gimenez, Nkunku più Loftus-Cheek che balla tra centrocampo e attacco. Ne abbiamo cinque per due o tre posti ed è importante che tutti migliorino la condizione, soprattutto Leao che è stato 45 giorni fermo e non aveva tanto minutaggio. Mi dispiace per Nkunku che non è entrato perché è un giocatore di grande qualità e nei momenti di gestione è molto bravo. Gimenez ha lavorato molto bene. Ma l’importante è che chi va in campo corra tanto perché poi al 60esimo subentra una nuova partita, oggi è stato differente perché siamo rimasti in dieci".

Come ha fatto a rendere così allegriano Modric: dicevano tutti che non avrebbe potuto giocare sempre...
"Luka è un giocatore talmente intelligente… Nel campionato italiano è un giocatore che davanti alla difesa ti dà più qualità e si gestisce meglio. È troppo intelligente anche nelle chiusure. Chi gioca davanti alla difesa di solito dovrebbe rubare più palle d’intercetto, e le palle d’intercetto rispetto alle palle di contrasto ti aprono il contropiede. Lui è molto bravo su questo. Anche Ambrosini era bravo quando lo mettevo davanti la difesa. Un po’ meno qualità ma era bravo".

Dopo la Cremonese sembrava tutto nero...
"Il calcio è strano, lì abbiamo subito due tiri negli unici cross. Paradossalmente abbiamo subito di più con il Bari, eravamo all'inizio e poi più si allenano insieme e più migliorano".

Sta già pensando alla Juve?
"No, ma sarà una bella partita, meravigliosa. Ne ho fatte un po' qui e un po' là, è anche divertente".

milan-napoli
allegri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

02:49
Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

01:32
DICH ALLEGRI POST NAPOLI PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Allegri non cambia: "Grande partita, ma l'obiettivo è la Champions"

01:10
Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

01:12
Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

00:14
Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

01:11
Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

00:14
DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

01:16
Roma-Verona 2-0: gli highlights

Roma-Verona 2-0: gli highlights

04:05
Milan-Napoli 2-1: gli highlights

Milan-Napoli 2-1: gli highlights

02:27
Tomori: "Questo è un grande Milan"

Tomori: "Questo è un grande Milan"

00:30
MCH GRONINGEN-FEYENOORD 0-1 MCH

Basta un gol di Ueda: Il Feyenoord vince 1-0 a Groningen

01:30
DICH CUESTA PRE LAZIO 28-09 DICH

Cuesta: "Il club si merita serate belle, è importante andare tutti nella stessa direzione"

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

I più visti di Milan

Teatro addio, per Milan-Napoli la Curva Sud torna a tifare: "Ripartiamo da noi"

Rabiot: "Sono felice e si vede in campo: Allegri è forte, sta nascendo qualcosa di grande"

Milan, due mesi da paura: dal Napoli alla Lazio, sei big match per Allegri

Allegri e Conte

La sliding door di Allegri e Conte: un Milan-Napoli che poteva non esserci

La lingua, il dress code, la tavola quadrata: Milan, la svolta è nel codice di Allegri

Milan, Allegri: "Napoli favorito per lo scudetto. Per noi un test importante nella crescita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:57
Milan, Rabiot: "C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo"
23:25
Milan, Tomori: "Basta andare in giro per il campo a prendere palla: Allegri ce l'ha detto subito"
23:13
Milan, Pulisic e Saelemaekers: "Vittoria incredibile, siamo una famiglia"
21:59
Ligue 1: il Lione passa a Lille e aggancia Psg in vetta
21:51
Lecce, Di Francesco: "Spero sia la gara della svolta. Camarda? Continui così"