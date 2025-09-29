Real Madrid, Valverde: "Giorni duri, queste cose non devono accadere"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, nella conferenza stampa di rito il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha parlato anche della sconfitta nel derbi contro l'Atletico. Queste le parole del classe '98: "Sono stati due giorni molto duri, a livello calcistico davvero tosti. È stato un brutto colpo, ma abbiamo parlato tanto. Sono cose che non devono accadere al Real Madrid. Bisogna trovare motivazioni in ogni partita dell’anno, ma in un derby è fondamentale. L’atteggiamento non si negozia, e questa è la prima cosa. Si può sbagliare in tante cose, nei passaggi, nelle marcature, nei gol subiti… ma non nell'atteggiamento. Come uno dei leader posso dire che ci ricompatteremo".