Maltempo in Spagna, rinviata Valencia - Real Oviedo

La partita Valencia CF-Real Oviedo, corrispondente alla settima giornata della Liga, che si sarebbe dovuta giocare questa sera alle ore 21 al Mestalla, è stata rinviata a martedì alle ore 20:00 a causa del maltempo che sta colpendo la Spagna e in particolare la regione di Valencia. La decisione è stata presa a seguito dell'allerta rossa emessa dal Centro di emergenza del governo regionale valenciano. Ne ha dato notizia il Valencia in una nota. Il club aveva già deciso di chiudere il proprio centro sportivo a causa del rischio di piogge torrenziali e inondazioni.