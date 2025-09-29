Tresoldi e la mancata chiamata azzurra, parla il padre: "Con l'Hannover era nascosto"

Emanuele Tresoldi, padre di Nicolò attaccante del Brugge, ha parlato della mancata chiamata della nazionale al figlio, che rappresenta già la Germania per le selezioni giovanili: "Penso sia normale che dall'Italia non si siano interessati, giocando in una squadra di Zweite Bundesliga le sue prestazioni erano meno visibili. La Germania si è fatta avanti da subito e quando sono arrivati i documenti per la cittadinanza non abbiamo esitato. Adesso è con l'under 21 e vuole completare questo ciclo, poi si vedrà".