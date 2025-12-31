Milan mio, quanto ti amo: ecco perché Nkunku può dire no al Fenerbahçe

Nkunku non ha fatto bene, questo è evidente a tutti, giocatore compreso. Ma Allegri, almeno a telecamere accese, è sempre stato dalla sua parte e lo ha sempre difeso dicendosi sicuro delle sue qualità. La doppietta contro il Verona, dopo un paio di prestazioni in crescita, potrebbe in questo senso rappresentare il punto di rottura tra un ambientamento al nostro campionato da trovare e un gancio verso un futuro più roseo. Nkunku sente di essersi messo alle spalle un periodaccio e adesso vuole scommettere su se stesso. E questo, almeno nella sua testa, vorrebbe farlo al Milan. Insomma, come il Bebote qualche mese fa, anche Chris si è cucito la casacca rossonera addosso e non vuole togliersela. Il Milan, va da sé, è pur sempre il Milan.



Resta da capire come la società reagirà a questo rifiuto - ripetiamo, al momento non definitivo - e se proverà a convincere il francesino ad accettare le avances del Fener. L'altro lato della medaglia è infatti un deciso ritorno al passato nelle mani di un tecnico, Tedesco, che al Lipsia lo aveva fatto volare. Non si tirerà troppo in lungo, il dentro o fuori coinciderà con i primi giorni di gennaio. Perché l'eventuale uscita di Nkunku permetterebbe al Milan di fare un mercato diverso. E dato che qualcosa da ritoccare c'è, l'urgenza non è sottovalutabile.