Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
LIVE

VERSO UDINESE-MILAN

Milan, Allegri all'esame Udinese: le parole in conferenza in diretta

Il tecnico rossonero, squalificato, parla alla vigilia del match in casa dei Friulani

19 Set 2025 - 13:45
© Getty Images

© Getty Images

Due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna hanno risollevato la classifica del Milan dopo il ko all'esordio contro la Cremonese. Massimiliano Allegri, squalificato dopo l'espulsione per proteste contro i felsinei, ora deve affrontare l'esame Udinese in trasferta con i friulani già capaci di battere l'Inter in questa stagione. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA

LE PAROLE IN CONFERENZA DI ALLEGRI

Quanto è importante dare continuità alla striscia di vittorie?
La squadra viene da due vittorie, domani affrontiamo una partita molto difficile. L'Udinese ha fatto 7 punti, è una squadra molto fisica, giocare ad Udine è molto difficile. Domani per noi è un test importante, ne abbiamo parlato: dobbiamo dare continuità alle due vittorie fatte. Domani sappiamo che abbiamo una possibilità affrontando una squadra molto fisica e difficile da battere

La squadra è guarita?
Questo lo dirà il campo. Domani è un test molto importante per noi. Non è che per due partite vinte siamo diventati tutti bravi e belli. Domani sera quando inizia la partita bisogna accendere l'interruttore altrimenti ci facciamo del male, soprattutto contro una squadra come l'Udinese. Durante una stagione ci sono quattro partite-snodo, domani è molto importante: va affrontata con grande senso di responsabilità, facendo una partita di grande compattezza e tecnica. Ci saranno pochi spazi, dovremo affrontare le occasioni che avremo: va alzata la percentuale delle occasioni sfruttate, al momento è molto bassa. Bisogna essere pronti.

Qual è il punto sugli infortunati?
Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo durante la settimana prossima e di averlo a disposizione per il Napoli. È tanto che è fermo, dovremo valutare. Maignan è a posto, è sereno. Martedì sarà in porta col Lecce.

Fofana è importante per avere equilibrio in campo?
Non è questione di sbilanciamento in questo momento o fra due mesi. Magari fra due mesi cambieremo anche modo di giocare, si migliora la condizione, la fiducia, dipende dai momenti. La squadra deve sapere che durante la partita si può giocare in diversi modi. Fofana è un grande giocatore, importantante, ma deve fare più gol. Stiamo lavorando con tutti in quel senso lì. Dobbiamo dimenticarci delle vittorie, dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare. Di queste 4, tra domani Lecce, Napoli e Juventus domani è quella più importante.

Quanto è importante che i gol vengano distribuiti durante la stagione?
Abbiamo attaccanti molto bravi e validi, ma penso che a fine stagione bisogna che un tot di gol li abbiano fatti loro, ma un altro quantitativo anche centrocampisti e difensori. Centrocampisti, con gli inserimenti, i difensori con i colpi di testa, possono darci una mano.

Come si può migliorare il Var?
Non so su cosa bisogna migliorare, posso solo dire che il VAR è uno strumento che ha diminuito l'errore all'interno della partita. È normale che il VAR in tante situazioni è soggettivo. Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. È normale. La situazione a cui mettere mano è quando c'è un fuorigioco oggettivo e poi c'è un calcio d'angolo: è una roba oggettiva e c'è da migliorare. Io faccio già fatica a scegliere la formazione, al Var ci pensi chi di dovere.

udinese-milan
allegri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

01:24
MCH LIBERTADORES FLAMENGO-ESTUDIANTES 2-1 MCH

Il Flamengo batte 2-1 l'Estudiantes: gli highlights

01:08
MCH LIBERTADORES LIGA QUITO-SAN PAOLO 2-0 MCH

Il San Paolo cade a Quito, battuto 2-0 dalla Liga

01:37
DICH BUONGIORNO POST CITY DICH

Buongiorno "Non è facile in 11, figuriamoci in 10. Ma la squadra è rimasta unita"

02:35
DICH CONTE estratto conferenza stampa DICH

Conte dopo il Manchester City: "Ne usciamo più forti"

03:32
DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

01:14
DICH CHERUBINI PARMA DICH

Cherubini: "Gli investimenti di questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

01:57
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:27
Milan, certezza Pulisic

Milan, certezza Pulisic

01:55
Yildiz più Vlahovic

Yildiz più Vlahovic

01:12
Manchester live

Manchester live

00:34
MCH ARRIVO DE LAURENTIIS MANCHESTER MCH

De Laurentiis a Manchester per il pranzo Uefa con i vertici del City

01:22
La sfida di Donnarumma

La sfida di Donnarumma

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

I più visti di Milan

San Siro, parla Scaroni: "Faremo lo stadio più bello dell'Europa"

Galliani a San Siro per Milan-Bologna: "In tribuna solo come un tifoso"

Allegri a modulo variabile: dal 3-5-2 al 3-4-2-1 per liberare il talento

Milan, un turno di squalifica e multa ad Allegri. Salterà l'Udinese

Milan, indispensabile Rabiot: Allegri si gode il suo tuttocampista

Sospiro di sollievo per Maignan e Pavlovic: nessuna lesione, saranno valutati giorno per giorno

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:30
Udinese, Runjaic: "Voglio costanza anche contro il Milan"
13:24
Manchester City, Guardiola: "Haaland? Vicino al livello di Messi e Ronaldo"
13:00
Torino, Asllani si presenta: "Ciò che cercavo, i Granata credono in me"
12:39
Genoa, Vieira: "Pronti per Bologna, ma sarà difficile"
12:07
Roma, ancora assenti Hermoso e Wesley a due giorni dal derby