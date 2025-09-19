Milan, Allegri all'esame Udinese: le parole in conferenza in diretta

Come si può migliorare il Var?

Non so su cosa bisogna migliorare, posso solo dire che il VAR è uno strumento che ha diminuito l'errore all'interno della partita. È normale che il VAR in tante situazioni è soggettivo. Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. È normale. La situazione a cui mettere mano è quando c'è un fuorigioco oggettivo e poi c'è un calcio d'angolo: è una roba oggettiva e c'è da migliorare. Io faccio già fatica a scegliere la formazione, al Var ci pensi chi di dovere.