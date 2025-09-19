Milan, Allegri all'esame Udinese: le parole in conferenza in diretta

Il tecnico rossonero, squalificato, parla alla vigilia del match in casa dei Friulani
Due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna hanno risollevato la classifica del Milan dopo il ko all'esordio contro la Cremonese. Massimiliano Allegri, squalificato dopo l'espulsione per proteste contro i felsinei, ora deve affrontare l'esame Udinese in trasferta con i friulani già capaci di battere l'Inter in questa stagione. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA
LE PAROLE IN CONFERENZA DI ALLEGRI
Quanto è importante dare continuità alla striscia di vittorie?
La squadra viene da due vittorie, domani affrontiamo una partita molto difficile. L'Udinese ha fatto 7 punti, è una squadra molto fisica, giocare ad Udine è molto difficile. Domani per noi è un test importante, ne abbiamo parlato: dobbiamo dare continuità alle due vittorie fatte. Domani sappiamo che abbiamo una possibilità affrontando una squadra molto fisica e difficile da battere
La squadra è guarita?
Questo lo dirà il campo. Domani è un test molto importante per noi. Non è che per due partite vinte siamo diventati tutti bravi e belli. Domani sera quando inizia la partita bisogna accendere l'interruttore altrimenti ci facciamo del male, soprattutto contro una squadra come l'Udinese. Durante una stagione ci sono quattro partite-snodo, domani è molto importante: va affrontata con grande senso di responsabilità, facendo una partita di grande compattezza e tecnica. Ci saranno pochi spazi, dovremo affrontare le occasioni che avremo: va alzata la percentuale delle occasioni sfruttate, al momento è molto bassa. Bisogna essere pronti.
Qual è il punto sugli infortunati?
Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo durante la settimana prossima e di averlo a disposizione per il Napoli. È tanto che è fermo, dovremo valutare. Maignan è a posto, è sereno. Martedì sarà in porta col Lecce.
Fofana è importante per avere equilibrio in campo?
Non è questione di sbilanciamento in questo momento o fra due mesi. Magari fra due mesi cambieremo anche modo di giocare, si migliora la condizione, la fiducia, dipende dai momenti. La squadra deve sapere che durante la partita si può giocare in diversi modi. Fofana è un grande giocatore, importantante, ma deve fare più gol. Stiamo lavorando con tutti in quel senso lì. Dobbiamo dimenticarci delle vittorie, dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare. Di queste 4, tra domani Lecce, Napoli e Juventus domani è quella più importante.
Quanto è importante che i gol vengano distribuiti durante la stagione?
Abbiamo attaccanti molto bravi e validi, ma penso che a fine stagione bisogna che un tot di gol li abbiano fatti loro, ma un altro quantitativo anche centrocampisti e difensori. Centrocampisti, con gli inserimenti, i difensori con i colpi di testa, possono darci una mano.
Come si può migliorare il Var?
Non so su cosa bisogna migliorare, posso solo dire che il VAR è uno strumento che ha diminuito l'errore all'interno della partita. È normale che il VAR in tante situazioni è soggettivo. Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. È normale. La situazione a cui mettere mano è quando c'è un fuorigioco oggettivo e poi c'è un calcio d'angolo: è una roba oggettiva e c'è da migliorare. Io faccio già fatica a scegliere la formazione, al Var ci pensi chi di dovere.
