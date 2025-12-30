Pescara in ritiro fino al 2031 a Campo di Giove

Il Pescara effettuerà per i prossimi cinque anni il ritiro pre-campionato a Campo di Giove. Siglata questa mattina la convenzione con il Comune del comprensorio montano. Decisivo il ruolo della Regione. All'Hotel Abruzzo è stato presentato il progetto alla presenza anche del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Il governatore ha sottolineato l'importanza dello sport per valorizzare il territorio. "Stiamo approvando il bilancio in aula, ma ho voluto garantire la mia presenza oggi a Campo di Giove per poter partecipare a questa giornata importante per il comprensorio - ha detto -. Il consiglio regionale anticipo che stanzierà un contributo di 70mila euro per il Comune di Campo di Giove per incoraggiare lo sforzo dell'amministrazione comunale per l'implementazione dell'impiantistica. Sono convinto che lo sport é un volano di promozione turistica del territorio come anche i numeri raggiunti ci hanno confermato e il Pescara è in questo senso un vettore di promozione del territorio in un campionato nazionale come la serie B. In giro per l'Italia il Pescara promuove l'Abruzzo e il nostro territorio". "Diamo un bel tornato al Pescara che a fine anni Ottanta aveva svolto i ritiri a Campo di Giove - le parole del sindaco Michele Di Gesualdo -. Ad agosto scorso invitammo il presidente del Pescara Daniele Sebastiani a venirci a trovare, lanciando l'idea di riportare la squadra nel nostro centro. L'idea della convenzione a cinque anni nasce anche dall'idea di creare una cittadella dello sport grazie ad una partnership pubblico-privato. E oggi siamo onorati e contenti che quello che era un auspicio è diventata realtà. Abbiamo avuto richieste da diverse società di calcio anche di serie B, ma abbiamo detto no perché volevamo e vogliamo il Pescara che è la società sportiva protagonista e principe d'Abruzzo. Ringrazio la Regione per aver capito l'importanza di questo progetto". "Con l'amministrazione comunale ci siamo sentiti apprezzati - ha detto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani -. Le belle parole del sindaco lo stanno a testimoniare. Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio che ancora una volta ha inteso puntare sulla promozione del territorio attraverso lo sport e il calcio in particolare. Ringrazio il comune di Campo di Giove perché cinque anni rappresentano un impegno importante che vogliamo onorare. Per cinque anni saremo a Campo di Giove con il sogno di poter un giorno lavorare con la serie A. Oggi però lavoriamo per ottenere la salvezza".