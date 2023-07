Milan, i grandi ex stanno con Maldini: "Persa una bandiera"

LE PAROLE

Serginho, Borriello e Panucci non hanno dubbi: "Dispiace, ha fatto un lavoro straordinario"

L'addio di Paolo Maldini al Milan ha fatto male a molti tifosi, ma anche a diversi grandi ex rossoneri. Tra questi Christian Panucci, Marco Borriello e Serginho, che in occasione del World Legend Padel Tour di Ibiza hanno parlato del loro ex compagno e della rottura con RedBird: "Dispiace molto - il sentimento comune, espresso da tutti e tre ai microfoni di SportMediaset -. Ha fatto un lavoro straordinario".

SERGINHO: "MALDINI E MASSARA, PERSE DUE GRANDI BANDIERE"

"Il Milan ha perso due bandiere importanti, che stavano facendo un grande lavoro - l'idea di Serginho, rossonero dal 1999 al 2008 -. Mi auguro che il club possa tornare subito vincente, perché sarà sempre la nostra squadra del cuore. Non potevo immaginarmi un cambiamento così dopo lo scudetto vinto e una semifinale di Champions. Comunque mi auguro che chi arriva possa avere le loro stesse capacità e la loro stessa intelligenza".

PANUCCI: "SI È SCONTRATO CON UNA CULTURA DIVERSA"

"Noi abbiamo una cultura diversa da quella degli americani, loro fanno business - l'opinione di Panucci, al Milan dal 1993 al 1997 -. Era quasi inevitabile che la passione, l’amore e la storia di Paolo prima o poi si sarebbero scontrati con chi guarda ai bilanci. Il suo rimane un lavoro straordinario, mancherà quel sentimento che ti prendeva ogni volta che vedevi Paolo al Milan: ti si apriva il cuore, mi dispiace per lui".

BORRIELLO: "DISPIACE PER LUI, MA CHI METTE I SOLDI..."

"Sono argomenti delicati, bisogna ragionarci bene - la cauta presa di posizione di Borriello, 4 stagioni e mezza in rossonero tra il 2002 e il 2010 -. Paolo è stato un amico, un capitano, un esempio e un idolo. Mi dispiace molto, ma bisogna considerare anche la posizione del proprietario, che mette i soldi e decide. Non penso che sia stato cacciato, penso che si siano parlati e non ci sia stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti, anche se non conosco la situazione. Bisogna accettare ciò che la proprietà decide in questi casi".