Milan, ufficiale l'addio di Maldini: il comunicato

IL COMUNICATO

Il dirigente ed ex capitano lascia la società rossonera, ma senza una risoluzione consensuale

Le strade di Paolo Maldini e il Milan si separano nuovamente, 14 anni dopo la prima volta, quella da calciatore. La notizia nell'aria dopo il confronto con la proprietà rossonera è diventata ufficiale con un comunicato del club in cui si è definito l'addio di Paolo Maldini con effetto dal 5 giugno 2023. Le sue "responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato". Nessuna risoluzione consensuale tra le parti.

IL COMUNICATO DEL CLUB

AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023.

Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22.

Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato.

PROTESTE DAVANTI ALLA SEDE

A pochi minuti dall'annuncio del licenziamento di Paolo Maldini, come testimonia la foto di Milannews.it, arrivano le prime proteste dei tifosi a Casa Milan.