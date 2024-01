Maignan: "Vinceremo la lotta contro il razzismo"

MESSAGGIO SOCIAL

Il portiere rossonero torna sul brutto episodio in Friuli: "Udinese e Procura complici se non faranno niente". Il Milan ferma l'attività social

Il giorno dopo il brutto episodio di Udine, Mike Maignan ha affidato ai social il suo pensiero. E non ha risparmiato parole dure, anche nei confronti dello stesso mondo del calcio. "È una lotta difficile, che richiederà tempo e coraggio. Ma è una battaglia che vinceremo. Oggi è un intero sistema che deve assumersi le proprie responsabilità: gli autori di questi atti, perché è facile agire in gruppo nell'anonimato di un forum; gli spettatori che erano in tribuna, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma che hanno scelto di tacere, siete complici; il club dell'Udinese, che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, è complice; le autorità e la Procura, con tutto quello che sta succedendo, se non fai nulla, sarai complice anche tu", ha scritto Maignan.



"Non è stato il giocatore ad essere stato aggredito. E' stato l'uomo. E' stato il padre di famiglia. Questa non è la prima volta che mi succede. E non sono il primo a cui è successo. Abbiamo fatto comunicati stampa, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla", ha scritto il calciatore francese. "L'ho già detto e se è il caso lo ripeto: non sono una vittima. E voglio dire grazie al mio club AC Milan, ai miei compagni, all'arbitro, ai giocatori dell'Udinese e a tutti quelli che mi hanno mandato messaggi, che mi hanno chiamato, che mi hanno sostenuto in privato e in pubblico. Non posso rispondere a tutti ma vi vedo e siamo insieme", ha concluso il portiere del Milan.

IL MILAN: "OGGI NIENTE MESSAGGI SOCIAL"

Il Milan ha comunicato che nella giornata di domenica non posterà messaggi sulle sue piattaforme social come supporto a Maignan e alla lotta contro il razzismo dopo gli inaccettabili episodi di Udine.

IL COMUNICATO DELL'UDINESE: "CONTRO OGNI FORMA DI RAZZISMO

L'Udinese "è profondamente dispiaciuta e condanna ogni atto di razzismo e violenza. Riaffermiamo la nostra avversione a qualsiasi forma di discriminazione ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà al giocatore del Milan Mike Maignan alla luce del deplorevole episodio avvenuto sabato nel nostro stadio. L'Udinese collaborerà con tutte le autorità inquirenti per garantire l'immediato chiarimento dell'accaduto, con l'obiettivo di adottare ogni misura necessaria per punire i responsabili. Come Club, continueremo a lavorare diligentemente, come abbiamo sempre fatto, per promuovere la diversità e l’integrazione di tutte le etnie, culture e lingue tra i nostri giocatori, lo staff, la città ed una tifoseria che ha sempre dimostrato correttezza".