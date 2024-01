Cori razzisti a Maignan, sospesa Udinese-Milan

SERIE A

Match interrotto per qualche minuto dopo la protesta del portiere rossonero, che ha lasciato la porta

© Da video Brutto episodio durante Udinese-Milan, con la partita che è stata sospesa per qualche minuto per una serie di cori razzisti arrivati dagli spalti nei confronti del portiere rossonero Maignan. Il calciatore francese, all'ennesimo coro offensivo, ha lasciato la propria porta per dirigersi verso gli spogliatoi insieme al resto della squadra. Anche i giocatori dell'Udinese hanno abbracciato Maignan in segno di solidarietà, mentre l'arbitro Maresca dopo aver fermato il gioco ha invitato lo speaker dello stadio a leggere un messaggio di avvertimento contro i cori razzisti. Messaggio forte e deciso quello del portiere del Milan, rientrato poi in campo dopo qualche minuto tra i fischi dei tifosi di casa. La partita è poi ripresa regolarmente.

Pochi minuti prima dell'interruzione l'arbitro Maresca, su sollecitazione di Maignan, aveva fatto diffondere dagli altoparlanti dello stadio un annuncio, avvertendo che la partita sarebbe stata sospesa qualora si fossero uditi dei cori razzisti denunciati dal portiere degli ospiti. Dopo la rete del vantaggio, Maignan ha raggiunto il centrocampo e ha chiesto al direttore di gara di interrompere il match per nuovi cori razzisti. La partita è poi stata sospesa per alcuni minuti e i giocatori del Milan per solidarietà sono rientrati negli spogliatoi. I giocatori dell'Udinese e il direttore dell'area tecnica Balzaretti sono andati sotto la curva per far smettere i cori. La partita è ripresa dopo qualche minuto con l'immediato pareggio dell'Udinese.

QUESTORE UDINE, INDAGINI IN CORSO SUI CORI RAZZISTI

Il questore di Udine, Alfredo D'Agostino, che sta seguendo la partita Udinese-Milan allo stadio, interpellato dall'ANSA, ha fatto sapere che sono già in corso le attività, da parte della Digos e dei reparti specializzati in servizio per la partita, per individuare gli autori dei cori razzisti all'indirizzo del portiere degli ospiti, Maignan. D'Agostino ha precisato che si tratterebbe di un episodio molto circoscritto ad alcuni tifosi che si trovavano immediatamente alle spalle del portiere e che non si sono uditi da parte del resto dello stadio. Le indagini sono state immediate avviate dopo la prima denuncia del portiere e gli agenti hanno raggiunto la curva nord.

MILAN: "NON C'È POSTO PER IL RAZZISMO"

"Nel nostro sport non c'è assolutamente posto per il razzismo: siamo sconvolti. Siamo con te, Mike". Con questo post sui profili social anche il Milan prende posizione contro i cori razzisti rivolti al portiere francese Mike Maignan durante la gara in casa dell'Udinese.

LEGA SERIE A: CONDANNIAMO OGNI FORMA DI RAZZISMO