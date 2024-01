Infantino: "Serve la sconfitta a tavolino per i club con tifosi razzisti"

FIFA IN CAMPO

Il presidente della Federcalcio mondiale dopo i casi di Udine e Sheffield: "Divieti di accesso negli stadi e accuse penali per chi si macchia di questi gesti"

L'ennesimo episodio di razzismo all'interno di uno stadio, non solo in Italia, ha scatenato le inevitabili reazioni di sdegno del mondo del calcio. A partire dal massimo esponente della Fifa, Gianni Infantino. Che ha promesso pesanti sanzioni anche nei confronti dei club. "Gli eventi di sabato a Udine e di Sheffield a settembre sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c'è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che tutte le parti interessate agiscano, a partire dall'istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società", ha detto il numero 1 del calcio mondiale.

Vedi anche Serie A Cori razzisti a Maignan, sospesa Udinese-Milan: "La risposta giusta è la vittoria" "Oltre alla procedura a tre fasi (sospensione della partita, seconda interruzione della partita, partita annullata), va comminata la sconfitta a tavolino per le squadre i cui tifosi si siano resi protagonisti di atti di natura razzista - provocando così l'annullamento della partita - , così come vanno attuati divieti di accesso agli stadi di tutto il mondo e portate avanti accuse penali nei confronti di chi compie atti razzisti", ha aggiunto il numero 1 del calcio mondiale in una nota social.

"La Fifa e il mondo del calcio mostrano piena solidarietà alle vittime di razzismo e di ogni altra forma di discriminazione. Una volta per tutte: no al razzismo! No ad ogni forma di discriminazione!", ha concluso Infantino.

IL MINISTRO ABODI: "LE NOSTRE SCUSE A MAIGNAN"

"Il mio, il nostro no al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque. Come il rispetto: sempre e ovunque. E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan". E' quanto scrive su X il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commentando la sospensione per cinque minuti la partita Udinese-Milan per i cori razzisti nei confronti di Maignan.