Finale Champions, Luis Enrique: "Arsenal grande squadra, ma Psg ambizioso"

Alla domanda se avrebbe potuto prevedere questo livello di successo al suo arrivo nel 2023, Luis Enrique ha dichiarato: "Certo, questo era il mio obiettivo e l'obiettivo del club. Era il piano, forse non così rapidamente. Abbiamo meritato di vincere la competizione la scorsa stagione. Le strutture del club e il livello dei giocatori ci hanno aiutato a raggiungere questo successo. Domani c'è un altro trofeo in palio".