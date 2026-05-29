Finale Champions, Luis Enrique: "Arsenal grande squadra, ma Psg ambizioso"

"Hanno meritato di vincere la Premier League. È stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una grande squadra". Così l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique parla dell'Arsenal nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League a Budapest.
Parlando del supporto dei tifosi, il tecnico campione in carica ha aggiunto: "Ogni volta che vediamo la gioia dei nostri tifosi, è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che dobbiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro".
Su come le finali siano diverse: "Se parliamo di finali, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter (5-0 in finale) della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello delle due squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa. Ma questi elementi sono sempre importanti", ha spiegato.
Alla domanda se avrebbe potuto prevedere questo livello di successo al suo arrivo nel 2023, Luis Enrique ha dichiarato: "Certo, questo era il mio obiettivo e l'obiettivo del club. Era il piano, forse non così rapidamente. Abbiamo meritato di vincere la competizione la scorsa stagione. Le strutture del club e il livello dei giocatori ci hanno aiutato a raggiungere questo successo. Domani c'è un altro trofeo in palio".
Infine sulle ambizioni dell'Arsenal e del Paris Saint-Germain, il tecnico dei parigini ha detto: "Sapete quanto è forte l'ambizione di vincere un secondo titolo? È ancora più grande".