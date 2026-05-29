Champions, Dembélé e Marquinhos: "Arsenal forte ma il Psg vuole ripetersi"

"Sono una squadra di alto livello; lo abbiamo visto vincendo la Premier League, ma anche arrivando primi nella fase a gironi della Champions League. Meritano di essere qui, giocano un calcio fantastico. Sono forti in ogni reparto, sia in attacco che in difesa. Anche l'allenatore ha fatto un ottimo lavoro. Si è meritato di portarli alla vittoria della Premier League". Così l'attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé parla dell'Arsenal nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions. Sulle sue condizioni e il timore per il polpaccio. "Non ho temuto di saltare questa finale per infortunio. È stata una stagione difficile, ma l'allenatore e lo staff ci hanno gestito in modo fantastico. Mi sento al 100% e così anche la squadra. Ci siamo preparati bene, quindi speriamo di essere al massimo della forma domani", ha detto. "Ci stiamo godendo questi momenti. Abbiamo un gruppo giovane, un gruppo fantastico che vuole vincere trofei. Abbiamo fame di vincere tutto, che si tratti della Champions League, del campionato o dei titoli nazionali. Se vuoi essere al vertice, devi vincere questo tipo di trofei più volte", ha detto ancora Dembelè. Al suo fianco il capitano Marquinhos, cvhe ha detto: "È sempre importante essere motivati. Anche quest'anno lo abbiamo dimostrato. Questi sono momenti chiave. Una volta che vinci, una volta che assapori quel successo, hai un desiderio fortissimo di riviverlo. L'emozione, l'atmosfera nello spogliatoio; siamo dei combattenti. Dobbiamo essere affamati". Ancora Marquinhos sull'approccio del Paris Saint-Germain rispetto all'anno scorso: "Le emozioni che si provano in vista di una partita sono sempre le stesse, anche se le hai già vissute. Sono le partite più difficili, con tutto quello che comportano. Si tratta di come gestiamo la situazione e la pressione, come la affrontiamo. Non è cambiato nulla, lavoriamo come abbiamo sempre fatto. È così che ci siamo preparati".