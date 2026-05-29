Abodi: "Rapporti con tifosi? società con comportamento non adeguato devono risponderne"

29 Mag 2026 - 16:45
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"Con il ministro Piantedosi e i presidenti delle Leghe e della Federcalcio ci incontriamo con una certa regolarità. Al di là della disponibilità piena mia e del collega Piantedosi, io credo che la mediazione delle leghe verso i club associati sia decisiva oltre che un fattore naturale, dovrebbe essere sistematico questo confronto. Perché così come i tifosi che sbagliano devono essere sanzionati, così anche le società che non hanno un comportamento adeguato devono in qualche maniera risponderne. Altrimenti rischiamo anche di mettere in discussione anche il ruolo di rappresentanza delle leghe". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della giornata conclusiva dei Giochi della Gioventù 2026, in merito alle vicende che hanno visto protagonisti i tifosi negli ultimi tempi.

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