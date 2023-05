Leao: "Sto bene, torno presto! Mbappé dovrebbe venire al Milan"

Vederlo in campo mercoledì sera è quasi impossibile, ma Rafael Leao continua a predicare calma e ottimismo. Il portoghese, dopo aver ricevuto la diagnosi dell'infortunio (elongazione dell'adduttore), non ha fatto drammi: "Non sono preoccupato. Torno presto, sono ottimista. Ho fatto cure e ho dormito tutto il giorno", le parole in una chat su "The Residency", una app in cui è possibile dialogare con i calciatori.