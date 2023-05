Milan: Leao tranquillizza i tifosi, ma c'è un'elongazione e resta in dubbio per il derby

MILAN

Messaggio del portoghese su Instagram: "Torno presto". Comunicato del club: "L'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno"

© instagram Rafael Leao tranquillizza i tifosi del Milan in vista del primo round dell'euroderby di Champions, ma l'esito dei controlli medici lascia qualche dubbio sul possibile recupero. "Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra - si legge in un comunicato del club -. L'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno". "Tornerò presto", aveva scritto poco prima in una storia sul suo profilo Instagram l'attaccante rossonero inviando un messaggio rassicurante dopo il problema muscolare che l'ha costretto al cambio nei primi minuti della partita contro la Lazio.

Mentre procedono i discorsi sul rinnovo col Milan, dunque, Rafa Leao rassicura i supporter rossoneri in vista del big match contro l'Inter. Ma dallo staff medico non arrivano notizie certe sulla possibilità di vedere in campo il portoghese contro l'Inter. I test a cui è stato sottoposto l'attaccante hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore e il quadro clinico del giocatore verrà valutato giorno dopo giorno.