Sassuolo, Grosso: "Contenti del ritiro, dobbiamo alzare il livello"

Dopo il triangolare con Sudtirol e Bologna, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato così ai canali del club neroverde: "Abbiamo lavorato bene, siamo contenti di questo ritiro. Ci siamo presentati a queste due gare in modo positivo, siamo stati generosi e disponibili. Complimenti a tutti i ragazzi perché il livello si è alzato e siamo consapevoli che bisogna alzarlo ancora”. Il tecnico neroverde ha continuato parlando dei ragazzi scesi in campo nelle due sfide: “Le formazioni di oggi sono anche frutto dell’esigenza di far giocare tutti, abbiamo finito con 5 attaccanti e 3 ragazzi giovani che son stati con noi tutto il ritiro”. Grosso, poi, ha poi concluso parlando del nuovo arrivo in casa neroverde: “Sono molto contento dell’arrivo di Walukiewicz, Sebastian è un ragazzo duttile che sa fare sia il centrale sia il terzino. Per ora lo vedo come centrale ma siamo consapevoli di avere un’arma a disposizione nel corso della stagione da poter sfruttare”.