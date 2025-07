Torino, Ché Adams: "Felice di lavorare con Baroni, punto alla doppia cifra"

Ché Adams, attaccante del Torino, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 sulla Cremonese nell'ultima uscita del ritiro di Prato allo Stelvio: "Bilancio veramente positivo, abbiamo visto nuove facce come Anjorin, sono felice col nuovo allenatore, sono entusiasta della stagione che partirà a breve". Poi continua: "Sono molto felice che Duvan torni, sappiamo quanto abbia inciso la sua mancanza. È un giocatore molto importante e grande per il Torino e per tutti noi. Sono felice anche che Ngonge torni a lavorare con Baroni, è importante per il mister". E sull'obiettivo doppia cifra di gol: "Tanti tifosi me ne parlano, spero di rifarlo come l'anno scorso, il calcio di Baroni è offensivo. Spero di ripetermi, so quanto sia difficile raggiungere questo obiettivo in Serie A", le parole riportate da Toro Goal.