Allegri e Modric spingono la campagna abbonamenti del Milan: in 30 mila hanno confermato il posto

L'arrivo di Allegri, da molti considerato una sicurezza vista l'esperienza e le vittorie in carriera, ha aiutato a rialzare leggermente il morale dei supporter, così come l'arrivo di Luka Modric che si unirà alla squadra nei primi giorni di agosto. Non a caso uno dei picchi riguardo la sottoscrizione degli abbonamenti (1500 tessere) si è registrato proprio il giorno dell'ufficializzazione del croato che ha firmato fino al 30 giugno del 2026. E i numeri possono decisamente crescere: nel pomeriggio di venerdì scatterà la vendita libera per i 'nuovi' che vogliono riservarsi un posto a San Siro per la stagione che verrà.