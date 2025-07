Pjanic: "La Juve non può restare tanti anni senza vincere lo scudetto"

In un'interivsta rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic ha parlato così della scelta della Juventus di puntare su Igor Tudor in panchina: "Igor conosce il mondo Juve e ha chiuso in maniera positiva la stagione: le sue squadre hanno una identità precisa. È necessario ritrovare serenità: restare in Champions è fondamentale, bisogna essere realisti, però la Juventus non può trascorrere tanti anni senza vincere lo scudetto e senza alzare trofei. Quando sei lì devi competere per trionfare, non ci sono scuse. E negli ultimi anni questo è mancato".