Milan, Emerson Royal al Flamengo: è ufficiale. Ora tutto su Jashari

Una cessione importante per il Milan, che incasserà 9 milioni di euro e adesso prepara il rilancio definitivo per Ardon Jashari. Nelle ultime ore, il ds Tare ha deciso di alzare ulteriormente l'offerta e, grazie anche alla cessione di Emerson Royal, è pronto a mettere sul piatto 35 milioni di parte fissa più 2 o 3 milioni di bonus in modo da avvicinarsi sostanzialmente ai 40 milioni richiesti dal Bruges. Poi la palla passerà al club belga, che nel frattempo ha deciso di non convocare il centrocampista per il match d'esordio in campionato contro il Genk, in programma oggi alle 18.30. Sono ore calde in casa rossonera.