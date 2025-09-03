Logo SportMediaset
Milan, Leao migliora: in gruppo la prossima settimana e Bologna nel mirino

Il portoghese prosegue senza intoppi nel programma di recupero dall'infortunio al polpaccio

03 Set 2025 - 15:24

In casa Milan è partito il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Rafa Leao. Il programma di recupero dall'infortunio al polpaccio destro rimediato in Coppa Italia contro il Bari sta proseguendo senza alcun intoppo e le sue condizioni migliorano di giorno in giorno.

Il portoghese sta continuando il suo lavoro personalizzato, ma la tabella di marcia ne prevede il rientro in gruppo all'inizio della prossima settimana. Ciò gli consentirebbe di essere a disposizione di Max Allegri per la sfida interna col Bologna di domenica 14, valida per la terza giornata di Serie A, dopo aver saltato i match contro Cremonese e Lecce.

I tifosi rossoneri attendono il suo rientro con trepidazione, anche perché c'è grande curiosità attorno alla sua posizione in campo: Allegri potrebbe decidere di schierarlo in coppia con il nuovo arrivato Nkunku nel 3-5-2, sacrificando un centravanti puro come Gimenez, o addirittura come riferimento offensivo nel 3-4-2-1, togliendo un centrocampista per schierare contemporaneamente il francese e Pulisic sulla trequarti.

