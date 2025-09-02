Il Milan ha fatto davvero la rivoluzione: via due terzi della rosa di Fonseca, ma mancano due obiettivi dichiarati

L'ottavo posto nella Serie A 2024/25 e la conseguente mancata qualificazione alle competizione europee, Champions in primis, lo lasciavano presagire, ma la rivoluzione che ha visto il Milan protagonista nell'estate 2025 è forse andata oltre ogni aspettativa. Dal ds al secondo portiere, passando per l'allenatore a praticamente tutto il centrocampo, i tifosi rossoneri nella stagione 2025/26 - iniziata con tre punti in due partite in campionato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia - sono pronti a sostenere un gruppo di giocatori praticamente nuovo. Se l'interventismo duro e puro fosse necessario o se si è trattato di una esagerazione da parte della la dirigenza/società che si è fatta prendere troppo la mano, sarà il campo a decretarlo. Resta il fatto che il Milan è stato protagonista per tutti i mesi del calciomercato in cui le porte di Milanello sono state più che girevoli.