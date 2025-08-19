Milan, l'esito degli esami di Leao: trauma elongativo al polpaccio destro, salta la Cremonese

Rafa Leao salta l'esordio in campionato contro la Cremonese (sabato 23 agosto alle 20:45). Questa mattina, l'attaccante portoghese ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio che ha rimediato domenica nel match di Coppa Italia contro il Bari. L'esito ha confermato un trauma elongativo al polpaccio destro che lo costringerà a saltare la prima gara di campionato. Leao verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce, in programma venerdì 29 agosto alle 20:45.