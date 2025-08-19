Logo SportMediaset
Calcio
MILAN

Milan, l'esito degli esami di Leao: trauma elongativo al polpaccio destro, salta la Cremonese

L'esito degli esami non porta buone notizie: salterà l'esordio con la Cremonese, in dubbio la trasferta di Lecce 

19 Ago 2025 - 13:11
© Getty Images

© Getty Images

Rafa Leao salta l'esordio in campionato contro la Cremonese (sabato 23 agosto alle 20:45). Questa mattina, l'attaccante portoghese ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio che ha rimediato domenica nel match di Coppa Italia contro il Bari. L'esito ha confermato un trauma elongativo al polpaccio destro che lo costringerà a saltare la prima gara di campionato. Leao verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce, in programma venerdì 29 agosto alle 20:45.  

Il Milan ci prova per Rabiot, sondaggio con l'OM: operazione complicata

Nonostante l'infortunio, le condizioni di Leao non influiscono sul mercato. Il Milan, infatti, a breve darà il via libera alla cessione di Noah Okafor che è a un passo dal trasferimento al Leeds per circa 21 milioni di euro. 

milan
leao
seriea
infortunio

