Il famoso tè caldo dell'intervallo evidentemente porta consigli. Ad Amorim che fa i cambi giusti (fuori l'acciaccato ma sempre impalpabile Gonçalo Ramos, l'inutile Estupinan e pochi minuti dopo il dannoso De Winter), alla squadra che rialza la testa e soprattutto ad Hutchinson. Che deve aver bevuto un super energizzante perché il numero 20 che torna in campo nella ripresa è devastante (non pervenuto quello del primo tempo). Un gol fantastico, due assist al bacio per Cisse e Pulisic e l'incipit dell'azione che porta al poker rossonero. Omari Hutchinson favoloso ma tutto il Milan del secondo tempo è da applausi.