Le due facce del Milan: ora anche l'Europa è un po' più dolce...
Nell'intervallo i rossoneri erano praticamente eliminati. La seconda squadra più vincente d'Europa ridotta a una comparsa. Poi i cambi azzeccati di Amorim, la splendida reazione nella ripresa e i formidabili numeri di Hutchinsondi Matteo Dotto
"Calcio è cosssì", diceva nel suo slang svedese Sven Goran Eriksson. Calcio è così, perché il primo tempo del Milan induceva al De Profundis: ennesimo passo falso in coppa, la squadra più vincente d'Europa dopo il Real Madrid ai margini della seconda competizione continentale, neanche della Champions League...
Olympiacos meritatamente in (doppio) vantaggio. Difesa milanista da mani nei capelli. Sul primo gol Maignan non esce e Diawara assiste passivo all'incornata di Pirola, brianzolo di Carate Brianza scuola Inter. E poi De Winter che prima si fa bruciare da Jota Silva e poi sulla ribattuta di Maignan perde in uscita il pallone che vale il raddoppio. Forse solo Gila sufficiente, con qualche lampo di Jashari e di Cisse (sull'asse dei due, l'occasione migliore del Milan nel primo tempo con quel tiro da terra che Pirola salva quasi sulla linea). Insomma, ai nove assenti per infortuni se ne stavano aggiungendo tanti altri presenti in campo ma solo come fantasmi.
Il famoso tè caldo dell'intervallo evidentemente porta consigli. Ad Amorim che fa i cambi giusti (fuori l'acciaccato ma sempre impalpabile Gonçalo Ramos, l'inutile Estupinan e pochi minuti dopo il dannoso De Winter), alla squadra che rialza la testa e soprattutto ad Hutchinson. Che deve aver bevuto un super energizzante perché il numero 20 che torna in campo nella ripresa è devastante (non pervenuto quello del primo tempo). Un gol fantastico, due assist al bacio per Cisse e Pulisic e l'incipit dell'azione che porta al poker rossonero. Omari Hutchinson favoloso ma tutto il Milan del secondo tempo è da applausi.
Dopo i 5 gol di domenica al Frosinone ecco i 4 rifilati all'Olympiacos. E così adesso l'Europa League - competizione che Amorim aveva messo tra le sue priorità stagionali - regala l'illusione della qualificazione. I punti sono pochini, 6 in 5 partite, ma il calendario dà una mano: Sunderland in casa, Levksi Sofia in Bulgaria e Ararat ancora a San Siro. L'addizione è semplice: 6 + 9 fa 15. E quello che intorno alle 19.30 sembrava una chimera potrebbe trasformarsi in realtà...