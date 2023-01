Lazio e Milan si sfidano per la Champions, in palio le residue speranze scudetto

SERIE A

I rossoneri devono ripartire dopo le recenti difficoltà, i biancocelesti cercano di approfittare della penalizzazione della Juve. Ma il Napoli è lontano

Parola d'ordine ripartire. Svanita la Supercoppa italiana e con il Napoli sempre più lanciato verso lo scudetto, il Milan tenta di ritrovarsi all'Olimpico contro la Lazio, big-match delicato negli equilibri per la corsa Champions League in programma questa sera a chiusura del girone d'andata di Serie A. Perché per i rossoneri sognare un bis tricolore in questo momento è qualcosa di utopico mentre alle spalle l'Atalanta e le due romane sono in fiducia e in ascesa. Ovvero tutto ciò che sta mancando in questo inizio 2023 a Stefano Pioli, che confida di ritrovarsi proprio nel confronto contro il suo passato.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Le critiche ci stanno, è un momento da affrontare con umiltà" "Sono stati dieci giorni difficili, nei quali abbiamo giocato spesso e dovevamo fare di più. Ho molta fiducia nei miei giocatori - ha sottolineato il tecnico dei rossoneri nella conferenza stampa della vigilia - Dobbiamo affrontare questi momenti di difficoltà, sarà un altro esame da superare con unità e umiltà. Le critiche sono giuste perché le prestazioni in questo periodo sono al di sotto delle nostre aspettative, che sono molto alte perché siamo il Milan. Abbiamo vissuto esperienze dove affrontavamo tutto con più leggerezza, ora serve compattezza e voglia di reagire".

Per la sfida contro i biancocelesti pero' il Diavolo dovrà rinunciare a Theo Hernandez, out per un affaticamento muscolare. Al suo posto in rampa di lancio c'è Sergino Dest. Anche a livello tattico Pioli potrebbe cambiare qualcosa, con l'inserimento di un centrocampista in più, Pobega o Vranckx, a scapito di un trequartista. "Abbiamo sempre sviluppato differenti opzioni nel modo di stare in campo e lo faremo anche domani - ha aggiunto - Dovremo essere cinici e concreti in entrambe le fasi di gioco". Un eventuale passo falso infatti aprirebbe lo stato di crisi a Milanello, dove si fa ancora attendere Zlatan Ibrahimovic. "Il recupero procede bene, non so quando sarà disponibile ma è sempre presente con il gruppo - ha evidenziato Pioli - È una partita da vincere per superare questo momento delicato, dovremo giocare con determinazione e coraggio. Tutti dobbiamo fare di più".

Vedi anche lazio Lazio, Sarri: "Affrontiamo i campioni d'Italia, avranno ancora più rabbia dopo il derby" In casa Lazio Maurizio Sarri si gode il buon momento della sua squadra, che ha saputo rialzarsi dopo lo scivolone di inizio anno con il Lecce. L'Aquila ha messo nel mirino la zona Champions - a maggior ragione dopo il -15 inflitto alla Juventus dalla corte d'Appello della Figc - ma il tecnico ex Napoli vola basso. "Il nostro obiettivo è dare il massimo, non ho sentito alcun commento sulla situazione della Juventus dalla parte dei calciatori. Per noi non cambia nulla", ha ammesso Sarri, consapevole pero' di avere davanti "una grande opportunità" contro un Milan ferito.

"Affrontiamo i Campioni d'Italia, hanno individualita' di livello, sono reduci dalla sconfitta nel derby e quindi avranno ancor più rabbia - ha sottolineato - Vedremo la versione migliore dei rossoneri". I biancocelesti dovranno ancora fare a meno di Immobile (al suo posto confermato Felipe Anderson falso nove) ma il bomber della Lazio e della Nazionale potrebbe presto rientrare in gruppo. "Nelle prossime 48 ore si sottoporrà ai controlli - ha rivelato Sarri - lui ha buone sensazioni e speriamo che vengano confermate". Ma contro il Diavolo la Lazio dovrà ancora fare a meno di lui.