Milan, Pioli: "Un duro colpo, non riusciamo a reagire"

Il commento del tecnico rossonero dopo la Supercoppa italiana persa contro l'Inter

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan di Pioli è stato dominato nella finale di Supercoppa italiana a Riyad, persa 0-3 contro l'Inter: "Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza e con troppi errori - ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. Abbiamo provato a riaprirla, ma abbiamo fatto troppo poco per puntare a qualcosa di meglio". In campo i nerazzurri hanno dominato il match, mentre il Milan ha commesso molti errori: "Non siamo abituati a sbagliare così tanti, poi contro squadre così forti li paghi tutti. Chiaramente non stiamo vivendo il nostro momento migliore, soprattutto a livello mentale".

"Si riparte lavorando meglio, per tornare a rialzare il nostro livello perché la stagione è lì che ci aspetta e noi dobbiamo tornare a giocare come sappiamo - ha continuato Pioli a Mediaset -. Non mi aspettavo una prestazione così perché conosco le qualità dei miei giocatori, ma in questo momento facciamo fatica a reagire a un errore e a rimanere squadra. Reagiamo individualmente e non collettivamente, ma i risultati negativi stanno pesando. Contro l'Inter non siamo riusciti a reagire".

Vedi anche supercoppa italiana Supercoppa Italiana, Milan-Inter 0-3: festa nerazzurra con Dimarco, Dzeko e Lautaro Theo Hernandez ha fatto fatica: "Non parlo di atteggiamento perché nelle finali c'è sempre quello giusto. Non dobbiamo puntare il dito sui singoli, ma dobbiamo ritrovare l'armonia e la freschezza mentale che ci fa fare il nostro gioco. In questo momento non riusciamo".

Vedi anche supercoppa italiana Supercoppa italiana, le pagelle: Dzeko dominante, Tomori un disastro

Il Milan ha preso nove gol nelle ultime cinque partite, ma i problemi ci sono in ogni reparto: "Abbiamo tante situazioni da sviluppare meglio. Oggi abbiamo preso due gol dov'eravamo ben piazzati, ma non organizzati. Dobbiamo metterci più attenzione, ma tutto il gruppo deve crescere e migliorare. Singolarmente tutti devono fare meglio, questo è un duro colpo ma avremo la forza di reagire".