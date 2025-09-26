La sliding door di Allegri e Conte: un Milan-Napoli che poteva non esserci

Il Milan-Napoli che si giocherà domenica sera di fatto è nato lo scorso 30 maggio, eppure sarebbe anche potuto non esistere mai. Riavvolgiamo il nastro a quattro mesi fa quando, ancora pieno di gioia per lo scudetto appena conquistato nel testa a testa con l'Inter, il popolo napoletano prova anche un sentimento di paura, quella di perdere il proprio condottiero. Eh sì perché gli spifferi che arrivano da chi sta intorno ad Antonio Conte parlano di un allenatore deciso a lasciare Napoli, magari per tornare alla Juventus, perché ha in testa un piano molto ambizioso - e costoso - per far fare agli azzurri un ulteriore step verso l'alto. E Aurelio de Laurentiis, che non vuole farsi trovare impreparato come nel post-Spalletti, contatta Massimiliano Allegri, con cui trova anche un accordo biennale di massima.