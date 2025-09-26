Logo SportMediaset
scambio sfumato

La sliding door di Allegri e Conte: un Milan-Napoli che poteva non esserci

I tentennamenti di Conte potevano spalancare le porte del Napoli ad Allegri, poi finito al Milan: non si è ripetuto il caso del 2014 alla Juve

26 Set 2025 - 09:53

Il Milan-Napoli che si giocherà domenica sera di fatto è nato lo scorso 30 maggio, eppure sarebbe anche potuto non esistere mai. Riavvolgiamo il nastro a quattro mesi fa quando, ancora pieno di gioia per lo scudetto appena conquistato nel testa a testa con l'Inter, il popolo napoletano prova anche un sentimento di paura, quella di perdere il proprio condottiero. Eh sì perché gli spifferi che arrivano da chi sta intorno ad Antonio Conte parlano di un allenatore deciso a lasciare Napoli, magari per tornare alla Juventus, perché ha in testa un piano molto ambizioso - e costoso - per far fare agli azzurri un ulteriore step verso l'alto. E Aurelio de Laurentiis, che non vuole farsi trovare impreparato come nel post-Spalletti, contatta Massimiliano Allegri, con cui trova anche un accordo biennale di massima.

Insomma, tutto sembra portare a un revival del 2014 quando Conte improvvisamente aveva lasciato la Juve, che poi aveva scelto proprio il tecnico livornese, fresco di divorzio dal Milan. E invece l'incontro tra Conte e AdL, datato 29 maggio, clamorosamente porta al rinnovo delle promesse di matrimonio, col patron azzurro che acconsente alle richieste dell'allenatore. Contestualmente il club rossonero, forse sapendo del colpo di scena, si fionda su Allegri (pure in orbita Inter, che però non avrebbe saputo con certezza dell'addio di Inzaghi prima del 3 giugno) blindandolo e, solamente 24 ore dopo, annunciandolo ufficialmente.

Era il 30 maggio, come dicevamo. Centoventuno giorni dopo, Allegri e Conte si sfidano a San Siro: uno allena il Milan, l'altro il Napoli. La storia poteva essere diversa ma oggi non conta: sarà lo stesso un grande spettacolo tra gli specialisti dello scudetto (si sono spartiti undici degli ultimi sedici campionati italiani). Sarà così anche questa volta?

