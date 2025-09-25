Nuovo Milan, nuove regole: così Allegri ha riportato l'ordine (e le vittorie)

La rivoluzione Milan in 80 giorni. Da quando sono tornati sulla panchina rossonera, Massimiliano Allegri e il suo staff hanno lavorato con l'unico obiettivo di creare un gruppo e renderlo squadra e le prime partite della nuova stagione (soprattutto le quattro vittorie consecutive senza subire reti) sono la testimonianza evidente di una rivoluzione silenziosa che riguarda sicuramente il lavoro e l'aspetto tattico (la difesa a 3 per esempio), ma anche tanti piccoli dettagli quotidiani che stanno facendo la differenza.