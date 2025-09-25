Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO MILAN-NAPOLI

Milan, Maignan rivuole la Curva: l’appello sui social

Il portiere francese, capitano dei rossoneri, ha postato una storia su Instagram con la foto della Sud: “Manca”

25 Set 2025 - 12:56
1 di 7
© X
© X
© X

© X

© X

Il paradosso di questo inizio di stagione in casa Milan è che la squadra gira, ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, ma... non si sente. A San Siro il pubblico è presente, segue e continua ad applaudire la squadra di Allegri, ma si sente moltissimo il rumore del silenzio della Curva Sud, che continua lo sciopero del tifo. Un'assenza importante che cambia radicalmente l'atmosfera dello stadio e che può avere un effetto negativo anche sulla squadra e per questo, a pochi giorni dall'importantissima sfida contro il Napoli campione d'Italia, arriva l'appello social di capitan Maignan

Leggi anche

La lingua, il dress code, la tavola quadrata: Milan, la svolta è nel codice di Allegri

La storia Instagram del portiere francese risuona come un appello diretto al settore più caldo del tifo rossonero, un messaggio per invitare gli ultras a sostenere la squadra nella prossima partita casalinga contro la squadra di Conte: "Manca" ha scritto Maignan condividendo una foto della "vecchia" Curva Sud. 

© instagram

© instagram

Magic Mike e i suoi compagni vogliono tornare a giocare in un ambiente infuocato e pieno di adrenalina, ma probabilmente l'appello del capitano cadrà nel vuoto perché la 'pace' tra tifosi e società non sembra essere vicina nonostante il club di via Aldo Rossi stia lavorando con le istituzioni per cercare di trovare una soluzione che possa riportare il tifo sugli spalti già per la gara contro il Napoli. 

Leggi anche

Napoli: a San Siro in difesa riecco Juan Jesus-Rrhamani, dubbio tra i pali

maignan
milan
curva sud
napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:48
Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"

Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"

01:39
I 70 anni di Rumenigge

I 70 anni di Rumenigge

01:35
Estro fantasia per Tudor

Estro+fantasia per Tudor

02:02
Vedi Cagliari e fai gol

Vedi Cagliari e fai gol

01:43
Napoli, serata di gala

Napoli, serata di gala

02:17
Oggi Genoa-Empoli

Oggi Genoa-Empoli

01:34
Om gol doo 466 minuti

Om gol doo 466 minuti

00:18
Coppa Italia: il calendario di giovedì 25 settembre

Coppa Italia: il calendario di giovedì 25 settembre

01:15
DICH ITALIANO PRE ASTON VILLA DICH

Bologna, Italiano: "Fare più punti possibile"

00:25
Torino-Pisa: giovedì 25 settembre alle 21.00

Torino-Pisa: giovedì 25 settembre alle 21.00

00:30
MCH MURALE PER MOURINHO MCH

Il murale per Mou con l'aquila del Benfica

02:00
MCH NAPOLI PRESENTAZIONE FILM SCUDETTO MCH

De Laurentiis, Conte e i giocatori del Napoli alla presentazione del film scudetto

01:26
MCH PALMEIRAS-RIVER 3-1 LIBERTADORES MCH

Palmeiras-River Plate 3-1

03:43
Grosso: "Rifarei le scelte che ho compiuto"

Grosso: "Rifarei le scelte che ho compiuto"

04:00
"Il Como è stato molto superiore"

"Il Como è stato molto superiore"

02:48
Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"

Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"

I più visti di Milan

Il Milan gira a mille e scopre Nkunku: gol, spettacolo e applausi

La lingua, il dress code, la tavola quadrata: Milan, la svolta è nel codice di Allegri

Gimenez, Nkunku e Pulisic: tris show al Lecce, Milan agli ottavi contro la Lazio

Nkunku brilla e incide, Gimenez sorride. Pulisic è una sentenza

Il retroscena di Leao: "Potevo andare all'Inter. Poi mi chiamò Maldini"

Allegri e Gimenez (Milan)

Gimenez, la Coppa Italia per scacciare i fantasmi. Turnover Allegri e torna Maignan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:24
L'ex ct Prandelli: "Allegri? Dominante, si carica i problemi e li risolve"
12:10
Torino, altra contestazione contro Cairo: questa sera stadio vuoto per 45 minuti
11:20
Simonelli: "San Siro inadeguato, serve un nuovo impianto"
11:05
Murale per Mourinho: lo Special One con l'aquila del Benfica
10:35
Atalanta, da oggi lo stadio cambia nome: si chiamerà "New Balance Arena"