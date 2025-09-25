Milan, Maignan rivuole la Curva: l’appello sui social

Il paradosso di questo inizio di stagione in casa Milan è che la squadra gira, ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, ma... non si sente. A San Siro il pubblico è presente, segue e continua ad applaudire la squadra di Allegri, ma si sente moltissimo il rumore del silenzio della Curva Sud, che continua lo sciopero del tifo. Un'assenza importante che cambia radicalmente l'atmosfera dello stadio e che può avere un effetto negativo anche sulla squadra e per questo, a pochi giorni dall'importantissima sfida contro il Napoli campione d'Italia, arriva l'appello social di capitan Maignan.