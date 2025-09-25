Milan, Maignan rivuole la Curva: l’appello sui social

© X
© X
Il portiere francese, capitano dei rossoneri, ha postato una storia su Instagram con la foto della Sud: “Manca”
© X
© X
Il paradosso di questo inizio di stagione in casa Milan è che la squadra gira, ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, ma... non si sente. A San Siro il pubblico è presente, segue e continua ad applaudire la squadra di Allegri, ma si sente moltissimo il rumore del silenzio della Curva Sud, che continua lo sciopero del tifo. Un'assenza importante che cambia radicalmente l'atmosfera dello stadio e che può avere un effetto negativo anche sulla squadra e per questo, a pochi giorni dall'importantissima sfida contro il Napoli campione d'Italia, arriva l'appello social di capitan Maignan.
La storia Instagram del portiere francese risuona come un appello diretto al settore più caldo del tifo rossonero, un messaggio per invitare gli ultras a sostenere la squadra nella prossima partita casalinga contro la squadra di Conte: "Manca" ha scritto Maignan condividendo una foto della "vecchia" Curva Sud.
Magic Mike e i suoi compagni vogliono tornare a giocare in un ambiente infuocato e pieno di adrenalina, ma probabilmente l'appello del capitano cadrà nel vuoto perché la 'pace' tra tifosi e società non sembra essere vicina nonostante il club di via Aldo Rossi stia lavorando con le istituzioni per cercare di trovare una soluzione che possa riportare il tifo sugli spalti già per la gara contro il Napoli.
Commenti (0)