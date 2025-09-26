Liverpool, Slot: "Leoni starà fuori per circa un anno, ma è ancora giovane"

Brutte notizie per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, che probabilmente rimarrà fuori per "circa un anno" dopo la rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Lo ha annunciato venerdì l'allenatore dei Reds Arne Slot. Il diciottenne difensore italiano, arrivato in estate dal Parma, ha esordito con il Liverpool nella vittoria di Coppa di Lega inglese contro il Southampton martedì, ma il suo esordio è stato interrotto al minuto 81 a causa di un brutto infortunio. "Non è in una buona posizione, ovviamente, perché si è rotto il legamento crociato anteriore, il che significa che dovrà stare fuori per circa un anno", ha detto Slot. La lunga assenza di Leoni lascia il Liverpool ora con solo tre difensori centrali nella rosa. "Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese, giocare così bene alla prima partita... È molto difficile vedere il lato positivo - non c'è mai un lato positivo, ma ci si prova sempre - e il fatto è che è ancora così giovane, quindi ha ancora tanti anni davanti a sé dopo essersi ripreso da un infortunio terribile come quello", ha concluso Slot parlando di Leoni.