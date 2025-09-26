Logo SportMediaset
Calcio

Cremonese, Collocolo operato dopo la lesione muscolare

26 Set 2025 - 12:53
Michele Collocolo è stato sottoposto a intervento chirurgico dopo la lesione muscolare riportata nel primo tempo della partita tra Cremonese e Parma. L'infortunio alla coscia sinistra dovrebbe tenere il centrocampista lontano dal rettangolo verde per almeno un mese. Di seguito il comunicato: 

Michele Collocolo è stato sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere la problematica muscolare alla coscia sinistra. L’operazione, eseguita dal professor Francesco Benazzo presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, è perfettamente riuscita.

13:28
Liverpool, Slot: "Leoni starà fuori per circa un anno, ma è ancora giovane"
12:53
Cremonese, Collocolo operato dopo la lesione muscolare
12:35
Coppa Italia, giudice sportivo: 2 giornate di stop a Cuadrado
12:14
Juventus, in dubbio la titolarità di Conceiçao con l'Atalanta
11:20
Napoli, Hojlund si racconta: "Il mio idolo? Cristiano Ronaldo"