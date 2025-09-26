Cremonese, Collocolo operato dopo la lesione muscolare

© IPA
Michele Collocolo è stato sottoposto a intervento chirurgico dopo la lesione muscolare riportata nel primo tempo della partita tra Cremonese e Parma. L'infortunio alla coscia sinistra dovrebbe tenere il centrocampista lontano dal rettangolo verde per almeno un mese. Di seguito il comunicato:
Michele Collocolo è stato sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere la problematica muscolare alla coscia sinistra. L’operazione, eseguita dal professor Francesco Benazzo presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, è perfettamente riuscita.
