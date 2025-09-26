Napoli, Hojlund si racconta: "Il mio idolo? Cristiano Ronaldo"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Repubblica, Rasmus Hojlund ha raccontato diversi aneddoti e desideri. Queste le parole dell'attaccante del Napoli: "Se chiudo gli occhi mi rivedo in macchina con papà che mi critica dopo una brutta partita, dicendomi 'Devi dare di più se vuoi diventare un professionista'. Voglio segnare tanti gol: negli ultimi anni sono migliorato molto nel mio ruolo e penso di avere già delle qualità, ma ho ancora tante cose da imparare". Il suo modello è una leggenda della sua ex squadra: Cristiano Ronaldo: "Non è presunzione. Nella mia carriera non mi sono mai sentito il più talentuoso del gruppo, anche se per giocare nel Manchester United o nel Napoli devi essere un attaccante di un certo livello. Ma io ho sempre dovuto lavorare più duramente di altri e ne sono consapevole. Ecco perché Cristiano è il mio idolo: lui vuole sempre migliorarsi e si impegna per diventare più bravo".