Milan, Rabiot: "Sono felice e si vede in campo: Allegri è forte, sta nascendo qualcosa di grande"

E' un caso che da quando Rabiot è arrivato al Milan la squadra non ha subito neanche un gol?

"Non possiamo dire che è merito mio… Io conosco bene il mister e lo staff, conosco la loro mentalità, penso che i giocatori la stiano imparando e in campo si vede. Io ho dentro di me questa voglia di voler vincere e non voler subire gol, ma ovviamente non sono da solo. E' solo l'inizio, stiamo tranquilli e continuiamo a lavorare".