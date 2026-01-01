Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juventus, Consob riduce a 500mila euro sanzione per caso plusvalenze

01 Gen 2026 - 12:01

Con un comunicato ufficiale sul suo sito internet, la Juventus "in relazione al procedimento ex art. 187-septies del D.Lgs. 58/1998 e art. 15 del Regolamento (UE) 2014/596, avviato da Consob nei confronti della Società e di taluni ex amministratori e manager (gli 'ex Dirigenti') e di un manager attualmente in carica", rende noto che "la Consob ha definito il procedimento e, in linea con le proposte di sanzione formulate dal Servizio Sanzioni Amministrative (SSA), ha applicato - nei confronti della Società - una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 190 mila (ridotta rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a Euro 200 mila) e - nei confronti degli ex Dirigenti - sanzioni amministrative pecuniarie pari a complessivi Euro 310 mila (ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a complessivi Euro 840 mila), oltre a talune sanzioni accessorie (anch'esse ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA)".

Si rammenta che Juventus "è responsabile in solido con gli ex Dirigenti per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate. Nessuna sanzione è stata comminata nei confronti del manager della Società attualmente in carica".

"Il provvedimento sanzionatorio è impugnabile entro 30 giorni dinanzi alla competente Corte d'Appello; la Società valuterà l'impugnazione all'esito delle necessarie analisi del provvedimento", si legge ancora nel comunicato.

Ultimi video

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

01:32
I fenomeni turchi

I fenomeni turchi

01:34
La Roma non si ferma

La Roma non si ferma

01:35
Domenica Lazio-Napoli

Domenica Lazio-Napoli

01:33
Napoli, parla Manna

Napoli, parla Manna

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

01:44
Inter, fine anno in vetta

Inter, fine anno in vetta

01:34
Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

01:13
Guerra tra Lazio e Lega

Guerra tra Lazio e Lega

01:32
Luciano a testa bassa

Luciano a testa bassa

01:13
Fuorigioco, si cambia

La proposta di Infantino: nuove regole per il fuorigioco

01:45
Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

01:32
La svolta di Conte

La svolta di Conte

01:47
Inter compatta e lucida

Inter compatta e lucida

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

I più visti di Calcio

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:01
Juventus, Consob riduce a 500mila euro sanzione per caso plusvalenze
11:22
Roberto Carlos: "Sto bene e non ho avuto un infarto"
10:20
Theo trascina l’Al Hilal di Simone Inzaghi, 16.ma vittoria in fila: guarda la doppietta dell'ex Milan
10:10
Milan, capodanno al lavoro poi partenza per Cagliari
09:28
Igor Protti: "Davanti a me un domani che fa paura. Auguro a tutti un anno che sappia essere gentile"