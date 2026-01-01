Juve, 2025 da record per visite a museo e Stadium Tour

Il museo della Juventus chiude un altro anno con grandi numeri e si proietta verso un 2026 da vivere con rinnovato entusiasmo, sempre nel segno della grande storia bianconera. Sono stati 140.712 i visitatori nel 2025, e di questi ben 101.223 hanno effettuato anche lo Stadium Tour (il 72% del totale), rende noto il club bianconero sul proprio sito. Un dato che conferma quanto il museo diventi centrale e vivo quando la Juventus scende in campo all'Allianz Stadium, e non solo, oltre a consolidare il posizionamento come una delle realtà museali più visitate della città di Torino. Tra le tante attività e iniziative portate avanti negli ultimi mesi ricordiamo il lancio, in collaborazione con WeSchool, del nuovo programma didattico con proposte formative dedicate, declinate per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con i primi laboratori verranno effettuati a partire dalla prima settimana di febbraio.