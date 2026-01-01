Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juve, 2025 da record per visite a museo e Stadium Tour

01 Gen 2026 - 14:38

Il museo della Juventus chiude un altro anno con grandi numeri e si proietta verso un 2026 da vivere con rinnovato entusiasmo, sempre nel segno della grande storia bianconera. Sono stati 140.712 i visitatori nel 2025, e di questi ben 101.223 hanno effettuato anche lo Stadium Tour (il 72% del totale), rende noto il club bianconero sul proprio sito. Un dato che conferma quanto il museo diventi centrale e vivo quando la Juventus scende in campo all'Allianz Stadium, e non solo, oltre a consolidare il posizionamento come una delle realtà museali più visitate della città di Torino. Tra le tante attività e iniziative portate avanti negli ultimi mesi ricordiamo il lancio, in collaborazione con WeSchool, del nuovo programma didattico con proposte formative dedicate, declinate per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con i primi laboratori verranno effettuati a partire dalla prima settimana di febbraio.

È stata portata a termine la realizzazione della Hall of Fame ufficiale del Club, con relativa sala dedicata nel Museo, che ha visto il recente ingresso anche della squadra vincitrice della Coppa Intercontinentale del 1985 con la consegna di una maglia storica della sfida. Nelle scorse settimane poi è partita anche la Trophy Experience, che ha già visto la partecipazione di centinaia di visitatori nelle prime due settimane, con l'opportunità di "toccare con mano" il trofeo conquistato dai bianconeri nella finale di Tokyo di 40 anni fa. Il 2025 si è chiuso inoltre con l'allestimento della mostra 'The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity', aperta al pubblico da oggi, 1 gennaio 2026, alle ore 14:00 - orario di apertura anche del Museo - e che si terrà fino al 12 gennaio.

Ultimi video

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

01:52
DICH FERRARI SU FIORENTINA DICH

Il dg Ferrari "annuncia" Paratici: "In arrivo un nuovo dirigente, dal mercato qualche faccia nuova"

01:32
Cristiano Ronaldo show

Cristiano Ronaldo show

01:47
Gasp sfida la sua Dea

Gasperini sfida la sua Dea

01:51
Juve, testa al Lecce

Juve, testa al Lecce per continuare la risalita

01:29
Napoli, si riparte

Napoli, si riparte: Lang regala una sorpresa

01:43
Max torna a Cagliari

Max torna a Cagliari: obiettivo vittoria

01:39
La capolista riposa

Inter, Capodanno di riposo per la capolista

01:32
I fenomeni turchi

I fenomeni turchi

01:34
La Roma non si ferma

La Roma non si ferma

01:35
Domenica Lazio-Napoli

Domenica Lazio-Napoli

01:33
Napoli, parla Manna

Napoli, parla Manna

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

01:44
Inter, fine anno in vetta

Inter, fine anno in vetta

01:34
Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

I più visti di Calcio

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:48
Sassuolo verso il Parma, si scalda Doig
14:38
Juve, 2025 da record per visite a museo e Stadium Tour
14:29
Fiorentina, da oggi scatta il ritiro in vista della Cremonese
13:16
Napoli, De Laurentiis: "Il 2025 è stato entusiasmante"
12:01
Juventus, Consob riduce a 500mila euro sanzione per caso plusvalenze