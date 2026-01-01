Sassuolo verso il Parma, si scalda Doig

Non si preannunciano particolari novità in vista della gara con il Parma. Rispetto all'incontro di Bologna, unica possibile novità l'impiego in difesa di Doig sulla fascia sinistra al posto di Candè. A centrocampo Grosso, anche in vista del confronto di martedì 6 con la Juve, potrebbe concedere un turno di riposo a Konè: in lizza per una maglia Vranckx, Iannoni e Lipani. Vista l'assenza ancora di Berardi, il fronte offensivo vedrà la conferma di Volpato sul corridoio di destra, con Pinamonti al centro dell'attacco. A completare il tridente di attacco Laurienté, con Fadera possibile alternativa. Da valutare le condizioni di Boloca e Romagna prossimi al rientro ma non per la partita di sabato. Coulibaly ancora impegnato nella Coppa d'Africa. La squadra si è allenata nel pomeriggio, domani la rifinitura.