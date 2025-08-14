Logo SportMediaset
Calcio
Coppa Italia
ESCLUSIVA MEDIASET

Coppa Italia, i 32esimi: subito il Milan! Ecco la programmazione, i telecronisti e i talent SportMediaset

14 Ago 2025 - 12:52
© sportmediaset

© sportmediaset

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Si comincia venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

E per analizzare tutti i match di Coppa Italia e i temi più importante dell’attualità calcistica, in questa stagione, la squadra dei talent di SportMediaset si arricchisce di tre fuoriclasse: i due ex giocatori Giampaolo Pazzini ed Emiliano Viviano e l’allenatore Serse Cosmi.

Di seguito, il dettaglio del programma dei 32esimi

VENERDÌ 15 AGOSTO
Empoli-Reggiana 18.00 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
Sassuolo-Catanzaro 18.30 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese
Lecce-Juve Stabia 20.45 sul 20, telecronaca di Federico Mastria
Genoa-Vicenza 21.15 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco

SABATO 16 AGOSTO
Venezia-Mantova 18.00 sul 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero
Como-Sudtirol 18.30 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin
Cagliari- Virtus Entella 20.45 sul 20, telecronaca di Roberto Ciarapica
Cremonese-Palermo 21.15 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Giuseppe Incocciati e Andrea De Marco

DOMENICA 17 AGOSTO 
Monza-Frosinone 18.00 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
Parma-Pescara 18.30su Italia1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Cesena-Pisa 20.45 sul 20, telecronaca di Giovanni Marrucci
Milan-Bari 21.15 su Canale 5, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini, con Federica Zille, Emiliano Viviano, Cristian Panucci e Graziano Cesari

LUNEDÌ 18 AGOSTO
Audace Cerignola-Verona 18.00 sul 20, telecronaca di Giovanni Marrucci
Spezia-Sampdoria 18.30 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Udinese-Carrarese 20.45 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
Torino-Modena 21.15 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari

