L'era Allegri parte con un 3-0 al Milan Futuro, ora al via la tournée in Asia

In serata i rossoneri partiranno per il Pre-Season Tour nella regione Asia-Pacifico, un viaggio di tre tappe (delle quali una in Oceania, in Australia) progettato per avvicinare il club alla sua fanbase globale attraverso partite prestigiose, immersione culturale e un racconto autentico del brand. Il Diavolo farà tappa a Singapore, Hong Kong e Perth: sono in programma eventi ufficiali alla presenza dei calciatori e delle Legends. Nel corso del Tour, saranno disputate tre amichevoli di alto profilo: